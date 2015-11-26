сегодня



JOE BONAMASSA собрал $500,000



Всего за год существования фонда JOE BONAMASSA и Keeping The Blues Alive были превзойдены все ожидания по сбору средств: было получено 500 000 долларов на реализацию программы Fueling Musicians. В рамках этой инициативы музыканты получают немедленные денежные выплаты в размере 1 500 долларов, помогающие им вернуться в строй после более чем годичного перерыва в гастролях COVID-19.



Второй ежегодный концерт Stream-A-Thon Keeping The Blues Alive, организованный JOE BONAMASSA, стал впечатляющей демонстрацией музыкального мастерства и содержал более трёх с половиной часов выступлений более 35 талантливых музыкантов, в том числе легендарных друзей Joe и восходящих звёзд. Поклонники в более чем 42 странах следили за выступлением группы TOTO, Dion, Ana'ы Popovic, Warren'a Haynes'a, Bobby Rush'a, Joanna'a Connor, Jared James Nichols, Emily Wolfe и многих других.



Я так горжусь этим событием. Наша замечательная команда проделала великолепную работу в рамках нашего второго KTBA Stream-A-Thon. За один день мы собрали более 45 000 долларов, которые будут направлены артистам, отчаянно нуждающимся в помощи. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал, вносил свой вклад и жертвовал своим временем, чтобы это состоялось. Охватить как можно больше музыкантов было нашей целью с самого начала, и я рад, что мы сможем помочь сотням музыкантов снова вернуться к музыке. Чем больше пожертвований мы получим, тем больше помощи мы сможем оказать».







+0 -0



просмотров: 295

