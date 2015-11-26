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Joe Bonamassa

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13 май 2021 : 		 JOE BONAMASSA собрал $500,000

27 апр 2021 : 		 Концертный релиз JOE BONAMASSA выйдет летом

18 мар 2021 : 		 JOE BONAMASSA проведёт новый стрим

18 фев 2021 : 		 JOE BONAMASSA подверг критике инициативу властей Нью-Йорка

31 дек 2020 : 		 JOE BONAMASSA надеется на возвращение концертов

28 дек 2020 : 		 Камера JOE BONAMASSA сняла взрыв

25 ноя 2020 : 		 Документальный фильм о JOE BONAMASSA выйдет зимой

7 ноя 2020 : 		 JOE BONAMASSA в 24-й раз стал первым

27 окт 2020 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

13 окт 2020 : 		 JOE BONAMASSA представляет "Black Beauty"

30 сен 2020 : 		 JOE BONAMASSA продал на шоу 17 000 билетов

18 сен 2020 : 		 JOE BONAMASSA играет на своем первом Фендере

17 сен 2020 : 		 JOE BONAMASSA — о реакции на пандемию

15 авг 2020 : 		 JOE BONAMASSA даст концерт осенью

31 июл 2020 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

30 июн 2020 : 		 JOE BONAMASSA отметит юбилей первого альбома

20 май 2020 : 		 JOE BONAMASSA критикует драконовские меры по ношению масок

14 май 2020 : 		 Volkswagen будет спонсором стрима JOE BONAMASSA

29 апр 2020 : 		 JOE BONAMASSA поможет музыкантам

20 апр 2020 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

5 мар 2020 : 		 JOE BONAMASSA в THE SLEEP EAZYS

29 авг 2019 : 		 Фрагмент нового концертного релиза JOE BONAMASSA

18 мар 2019 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST в отношении JOE BONAMASSA: «Хватит вести себя как обиженка»

28 авг 2018 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

21 авг 2018 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

9 авг 2018 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA
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JOE BONAMASSA собрал $500,000



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Всего за год существования фонда JOE BONAMASSA и Keeping The Blues Alive были превзойдены все ожидания по сбору средств: было получено 500 000 долларов на реализацию программы Fueling Musicians. В рамках этой инициативы музыканты получают немедленные денежные выплаты в размере 1 500 долларов, помогающие им вернуться в строй после более чем годичного перерыва в гастролях COVID-19.

Второй ежегодный концерт Stream-A-Thon Keeping The Blues Alive, организованный JOE BONAMASSA, стал впечатляющей демонстрацией музыкального мастерства и содержал более трёх с половиной часов выступлений более 35 талантливых музыкантов, в том числе легендарных друзей Joe и восходящих звёзд. Поклонники в более чем 42 странах следили за выступлением группы TOTO, Dion, Ana'ы Popovic, Warren'a Haynes'a, Bobby Rush'a, Joanna'a Connor, Jared James Nichols, Emily Wolfe и многих других.

Я так горжусь этим событием. Наша замечательная команда проделала великолепную работу в рамках нашего второго KTBA Stream-A-Thon. За один день мы собрали более 45 000 долларов, которые будут направлены артистам, отчаянно нуждающимся в помощи. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал, вносил свой вклад и жертвовал своим временем, чтобы это состоялось. Охватить как можно больше музыкантов было нашей целью с самого начала, и я рад, что мы сможем помочь сотням музыкантов снова вернуться к музыке. Чем больше пожертвований мы получим, тем больше помощи мы сможем оказать».

JOE BONAMASSA Reaches $500,000 Goal For Musicians In Need Following His Second Annual Stream-A-Thon Event



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