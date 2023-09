8 сен 2023



Новое видео JOE BONAMASSA



Hope You Realize It (Goodbye Again), новое видео JOE BONAMASSA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома 'Blues Deluxe Volume II", выходящего в этом году на J&R Adventures.



Трек-лист:



Blues Deluxe Vol. 2 by Joe Bonamassa



1. Twenty-Four Hour Blues (originally performed by Bobby “Blue” Bland)

2. It’s Hard But It’s Fair (originally performed by Bobby Parker)

3. Well, I Done Got Over It (originally performed by Guitar Slim)

4. I Want to Shout About It (originally performed by Ronnie Earle & The Broadcasters)

5. Win-O (originally performed by Pee Wee Crayton)

6. Hope You Realize It (Goodbye Again) *original song written by Joe Bonamassa & Tom Hambridge

7. Lazy Poker Blues (originally performed by Fleetwood Mac)

8. You Sure Drive a Hard Bargain (originally performed by Albert King)

9. The Truth Hurts Feat Kirk Fletcher and Josh Smith (originally performed by Kenny Neal)

10. Is It Safe To Go Home *original song written by Josh Smith



Blues Deluxe Remastered by Joe Bonamassa



1. You Upset Me Baby

2. Burning Hell

3. Blues Deluxe

4. Man Of Many Words

5. Woke Up Dreaming

6. I Don’t Live Any Where

7. Wild About You Baby

8. Long Distance Blues

9. Pack It Up

10. Left Overs

11. Walking Blues

12. Mumbling Word







+1 -1



просмотров: 186