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*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 52
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 34
*Новая песня GRAVE DIGGER 27
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
*Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть» 11
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Jeff Beck

*



18 ноя 2024 : 		 Более 130 гитар JEFF BECK уйдут с молотка

7 ноя 2023 : 		 JOE BONAMASSA «Джефф Бек для меня был величайшим рок-гитаристом всех времён»

23 июн 2023 : 		 Концертный релиз BECK, BOGERT & APPICE выйдет осенью

28 май 2023 : 		 CARMINE APPICE — о Джеффе Беке: «Он заставил гитару говорить»

24 май 2023 : 		 KIRK HAMMETT, JOHNNY DEPP и BILLY GIBBONS почтили память Джеффа Бека

21 май 2023 : 		 Вышел новый ЕР JEFF BECK

17 фев 2023 : 		 MICK BOX — о Джеффе Беке

31 янв 2023 : 		 ANDY TIMMONS почтил память Джеффа Бека

26 янв 2023 : 		 TED NUGENT — о Джеффе Беке: «Его музыкальное наследие обогатило жизнь настоящих меломанов»

21 янв 2023 : 		 STEVE PERRY почтил память Джеффа Бека

20 янв 2023 : 		 MORRISSEY почтил память Джеффа Бека

18 янв 2023 : 		 ULI JON ROTH почтил память Джеффа Бека

16 янв 2023 : 		 RITCHIE BLACKMORE — о Джеффе Беке

16 янв 2023 : 		 Лидер OPETH почтил память Джеффа Бека

15 янв 2023 : 		 BRET MICHAELS — о Джеффе Беке

14 янв 2023 : 		 BRIAN MAY почтил память Джеффа Бека

14 янв 2023 : 		 JOE SATRIANI почтил память Джеффа Бека

14 янв 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN почтил память Джеффа Бека

14 янв 2023 : 		 ROBERT PLANT почтил память Джеффа Бека

12 янв 2023 : 		 Музыканты о смерти Джеффа Бека

12 янв 2023 : 		 Умер Джефф Бек

15 ноя 2022 : 		 JEFF BECK исполняет трек LINK WRAY & HIS RAY MEN

30 июн 2022 : 		 Видео с выступления JEFF BECK и JOHNNY DEPP

23 июн 2022 : 		 Новое видео JOHNNY DEPP и JEFF BECK

19 июн 2022 : 		 Новое видео JOHNNY DEPP и JEFF BECK

11 июн 2022 : 		 Новое видео JOHNNY DEPP и JEFF BECK
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|||| 18 ноя 2024

Более 130 гитар JEFF BECK уйдут с молотка



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Christie представляет коллекцию гитар Джеффа Бека: The Guitar Collection», выставленную на аукцион 22 января 2025 года в Лондоне. На этом уникальном аукционе, охватывающем почти шесть десятилетий его карьеры, начиная с прихода в группу THE YARDBIRDS в 1965 году и заканчивая последним туром в 2022 году, представлено более 130 гитар, усилителей, педалей, кейсов и «инструментов для работы», которыми пользовался покойный великий гитарист-легенда Джефф Бек (1944-2023).




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