18 ноя 2024



Более 130 гитар JEFF BECK уйдут с молотка



Christie представляет коллекцию гитар Джеффа Бека: The Guitar Collection», выставленную на аукцион 22 января 2025 года в Лондоне. На этом уникальном аукционе, охватывающем почти шесть десятилетий его карьеры, начиная с прихода в группу THE YARDBIRDS в 1965 году и заканчивая последним туром в 2022 году, представлено более 130 гитар, усилителей, педалей, кейсов и «инструментов для работы», которыми пользовался покойный великий гитарист-легенда Джефф Бек (1944-2023).







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