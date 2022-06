сегодня



Видео с выступления MERCYFUL FATE



Видео с выступления MERCYFUL FATE, которое состоялось в рамках фестиваля Copenhell, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. The Oath

02. The Jackl Of Salzburg

03. A Corpse Without Soul

04. Black Funeral

05. A Dangerous Meeting

06. Melissa

07. Doomed By The Living Dead

08. Curse Of The Pharaohs

09. Evil

10. Come To The Sabbath



Бис:



11. Satan's Fall







просмотров: 150