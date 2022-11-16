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*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 24
*Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать» 19
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Mercyful Fate

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MERCYFUL FATE выпустят две песни до альбома



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В рамках беседы с The Metal Voice владелец Metal Blade Brian Slagel ответил на вопрос о том, какие планы у MERCYFUL FATE по выпуску нового материала:

«Ну планы такие: будет две песни, одну из которых вы уже слышали, — они играют её сейчас на концертах, она планировалась к выпуску до этих концертов, но всё подзадержалось. Так что сначала они по окончании тура закончат этот трек. Там большая часть уже записана, им надо всё завершить, и мы выпустим всё в цифровом варианте. Так что в стриме будет — не могу сказать точно — в ближайшие месяцы. Есть ещё один трек, который уже написан, и он тоже должен выйти, так что от группы будет две композиции. Возможно, мы организуем какой-то винил на этот счёт. Ну а потом будет альбом KING DIAMOND, а затем всё пойдёт так же, как это было в 90-е, — следом выйдет альбом MERCYFUL FATE».




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16 ноя 2022
M
Mad Katz
Как оно иногда полезно соскочить с крепкого и курева.

просмотров: 593

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