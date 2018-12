сегодня



Виниловое издание альбома MERCYFUL FATE доступно для прослушивания



14 декабря Metal Blade выпустят на цветном виниле три альбома MERCYFUL FATE, 9, Dead Again, и Into The Unknown. Переиздание 9 доступно для прослушивания.



Трек-лист 9;



9 tracklisting:



Side A

"Last Rites"

"Church Of Saint Anne"

"Sold My Soul"

"House On The Hill"

"Burn In Hell"



Side B

"The Grave"

"Insane"

"Kiss The Demon"

"Buried Alive"

"9"



Dead Again:



Side A

"Torture (1629)"

"The Night"

"Since Forever"



Side B

"The Lady Who Cries"

"Banshee"

"Mandrake"



Side C

"Sucking Your Blood"

"Dead Again"



Side D

"Fear"

"Crossroads"



Into The Unknown:



Side A

"Lucifer"

"The Uninvited Guest"

"The Ghost Of Change"

"Listen To The Bell"

"Fifteen Men (And A Bottle Of Rum)"



Side B

"Into The Unknown"

"Under The Spell"

"Deadtime"

"Holy Water"

"Kutulu (The Mad Arab Part Two)"

















