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Mercyful Fate

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Басистка MERCYFUL FATE: «KING лично консультировал, что мне носить»



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В рамках недавней беседы с Becky Baldwin у неё спросили, были ли ей даны какие-то инструкции насчёт того, что делать на сцене, и в чём на ней находиться. Она ответила:

«По поводу того, что надеть, у меня был разговор с King'ом Diamond'ом всего через несколько дней после того, как мне предложили работу. Он сказал, что на сцене я могу ходить где хочу, но "только не надо стоять передо МНОЙ, когда я пою". И я бы всё равно не стала этого делать, загораживая обзор певца зрителям (смеётся). Он сказал, что мой стиль очень крутой и очень металлический, и что я обычно ношу юбки и шорты. Много разных вариантов. И King сказал, что он предпочел бы, чтобы я была одета во всё чёрное, может быть, что-то вроде кожаных брюк. И я подумала: я ждала, когда смогу побаловать себя очень хорошей парой кожаных брюк, сшитых на заказ. Так что это идеальный вариант. Поэтому я попросила свою подругу Софи (Тернбулл) из Painkiller Clothing сшить мне пару брюк из искусственной кожи для тура, и она сказала "да, чёрт возьми"! King только не хотел, чтобы я надевала что-то слишком яркое или слишком откровенное. А на сцене он просто сказал, что я могу ходить где захочу. На первом шоу я была больше озабочена тем, чтобы не мешаться под ногами и следить за тем, как остальные участники группы собираются выйти на сцену. Я просто следила за происходящим и не слишком много двигалась. По мере того, как мы продолжали выступать, мы всё больше обсуждали присутствие на сцене. Мы старались понять, что можно сделать, чтобы визуально выглядеть интереснее. И я, наконец, поняла, как можно двигаться, не мешая кому-то. Было бы очень неловко врезаться в кого-то и отправить кого-то в полёт через всю сцену (смеётся)».

Bassist BECKY BALDWIN On MERCYFUL FATE Audition - вЂњKING DIAMOND Just Said DonвЂ™t Stand In Front Of Me When IвЂ™m Singing!вЂќ




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КомментарииСкрыть/показать 8 )

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15 янв 2023
Corpsegrinder04
Главное чтобы яйца из под юбки не торчали.
Like!1  Dislike!1
15 янв 2023
K
Kim Bendix
Классная девчонка! Супер! 🤘
Like!4  Dislike!1
15 янв 2023
Red One
Судя по её игре, внешка была главным фактором приёма на работу.
  Dislike!3
15 янв 2023
K
KillTimer
Red One, точно? Ты точно обладаешь полномочиями утверждать это?
  Dislike!1
15 янв 2023
s
smolet18-02-44
Говорил и говорю: нахер Кинг носит на голове это недоразумение? Похож на бабушку.))))
Like!2  Dislike!1
15 янв 2023
M
Mich
Может я, конечно, ничего не понимаю в искусстве и в сценической режиссуре,, но этот дуроскоп на голове у Кинга, который должен внушать ужас, по задумке автора, вызывает только кринж ))
Like!1  Dislike!1
15 янв 2023
WahrandPhain
а как же рок, свобода самовыражения)? Бля я честно в диком ахуе с такого, ребят) я понимаю, тут дохуя будет оправдывать типо эта шоу, у них кантракты и бла бла, но чем это от какого нить Михайлова отличается, или Трубача с их подтанцовками)?
  Dislike!2
15 янв 2023
gravitgroove
Нормально играет. Бас в этой композиции не выдающийся изначально, но и не дно панкушное. В пульс бита попадает и ок.
Имидж Кинга тоже норм, все лучше, чем усы и бакенбарды с корпспейнтом.

просмотров: 1167

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