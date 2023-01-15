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Басистка MERCYFUL FATE: «KING лично консультировал, что мне носить»



В рамках недавней беседы с Becky Baldwin у неё спросили, были ли ей даны какие-то инструкции насчёт того, что делать на сцене, и в чём на ней находиться. Она ответила:



«По поводу того, что надеть, у меня был разговор с King'ом Diamond'ом всего через несколько дней после того, как мне предложили работу. Он сказал, что на сцене я могу ходить где хочу, но "только не надо стоять передо МНОЙ, когда я пою". И я бы всё равно не стала этого делать, загораживая обзор певца зрителям (смеётся). Он сказал, что мой стиль очень крутой и очень металлический, и что я обычно ношу юбки и шорты. Много разных вариантов. И King сказал, что он предпочел бы, чтобы я была одета во всё чёрное, может быть, что-то вроде кожаных брюк. И я подумала: я ждала, когда смогу побаловать себя очень хорошей парой кожаных брюк, сшитых на заказ. Так что это идеальный вариант. Поэтому я попросила свою подругу Софи (Тернбулл) из Painkiller Clothing сшить мне пару брюк из искусственной кожи для тура, и она сказала "да, чёрт возьми"! King только не хотел, чтобы я надевала что-то слишком яркое или слишком откровенное. А на сцене он просто сказал, что я могу ходить где захочу. На первом шоу я была больше озабочена тем, чтобы не мешаться под ногами и следить за тем, как остальные участники группы собираются выйти на сцену. Я просто следила за происходящим и не слишком много двигалась. По мере того, как мы продолжали выступать, мы всё больше обсуждали присутствие на сцене. Мы старались понять, что можно сделать, чтобы визуально выглядеть интереснее. И я, наконец, поняла, как можно двигаться, не мешая кому-то. Было бы очень неловко врезаться в кого-то и отправить кого-то в полёт через всю сцену (смеётся)».







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