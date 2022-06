сегодня



MERCYFUL FATE сыграли новую песню



MERCYFUL FATE в ходе выступления на Expo Plaza, Hannover, Germany исполнили новую композицию "The Jackal Of Salzburg":



01. The Oath

02. The Jackal Of Salzburg (new song; live debut)

03. A Corpse Without Soul

04. Curse Of The Pharaohs

05. Evil

06. A Dangerous Meeting



Encore:



07. Satan's Fall



















+1 -0



просмотров: 520