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Mercyful Fate

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MERCYFUL FATE сочиняют новый материал



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King Diamond рассказал о возвращении MERCYFUL FATE после выступления группы на фестивале Psycho Las Vegas. В беседе с Даниэлем Декеем из Knotfest 66-летний певец сказал:

«Это совершенно точно не воссоединение. Мы продолжили то, на чём остановились в 1999-м. Это тот же состав, за исключением того, что мы хотели вернуть [оригинального басиста MERCYFUL FATE] Тими Хансена на бас, но он заболел. Мы попробовали, когда ему стало лучше, а затем стало ещё хуже [в итоге он скончался в 2019 году]. Мы начали искать замену Тими на случай, если он не сможет участвовать в концертах. И это был Joey Vera. Тими хотел этого, и я был полностью согласен. Я видел Joey с FATES WARNING, и у нас не было никаких сомнений. И Тими чувствовал, что это правильно. В какой-то момент Тими очень быстро стало хуже.

Когда мы играли на фестивале Copenhell в Копенгагене [в начале этого лета], Джои получил шанс встретиться с дочерью Тими, что было очень трогательно, и смог получить ее благословение на то, что мы делаем. В остальном это состав альбома "9". Так что единственное, что изменилось, — это бас».

King также рассказал о планах MERCYFUL FATE относительно новой музыки, включая песню "The Jackl Of Salzburg", которую он и его коллеги по группе исполняли на всех своих последних концертах. Ожидается, что песня войдёт в предстоящий студийный альбом MERCYFUL FATE, который ориентировочно выйдет в 2023 году на лейбле Metal Blade.

King поведал:

«Мы сочиняем материал для полноценного альбома. Одновременно мы сочиняем материал для альбома KING DIAMOND. Но, конечно, MERCYFUL FATE не могут начать с обычной песни. Я не знаю почему. Это безумие. Но мы с Hank'ом пишем так же, как и тогда. Я буду сочинять свои песни. Но мы начинали с того, что Hank писал музыку. И в старые времена я бы её использовал. У меня есть большой скальпель. Я делаю вот так [делает режущее движение], вдруг всё меняется, и Hank говорит: "О, теперь это звучит как MERCYFUL FATE". И так было и с "The Jackl Of Salzburg". Изначально эта песня длилась семь минут или около того, а сейчас она длится 8:54. На самом деле мы не собирались вернуться с синглом. Но в итоге так и получилось».




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