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Mercyful Fate

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MERCYFUL FATE проработали три песни



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Участники MERCYFUL FATE King Diamond (вокал), Hank Shermann (гитара) и Mike Wead (гитара) рассказали журналу Guitar World о предстоящем студийном альбоме группы, который может быть выпущен до конца года. По поводу новой песни MERCYFUL FATE "The Jackal Of Salzburg", которую группа исполнила в июне прошлого года в немецком Ганновере, Wead сказал:

«Это одна из самых эпических песен из всех новых, которые я слышал. Это своего рода бомбардировка, с лёгким оттенком дум-металла, что немного отличается от MERCY. Но, опять же, MERCY никогда не были группой, которая стоит на месте».

Shermann сказал о сроках выхода следующего альбома MERCYFUL FATE следующее:

«Это очень хороший вопрос, потому что я на самом деле не знаю ничего, кроме того, что у меня есть по крайней мере восемь или девять песен, над которыми нужно работать. Три из них детально проработаны, а барабаны для "The Jackal of Salzburg" уже записаны. Я бы также сказал, что это будет зависеть от реакции на тур по США осенью 2022 года».




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