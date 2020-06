сегодня



Фрагмент переизданий MERCYFUL FATE



MERCYFUL FATE опубликовали видеоряд к композиции “A Corpse Without A Soul”, которая взята из переиздания "Return Of The Vampire".



Девятнадцатого июня состоялся выход переизданий еще двух альбомов MERCYFUL FATE, The Beginning и Return Of The Vampire, которые доступны в следующих вариантах:



The Beginning:



- hardcover digisleeve "mini-LP" CD

- amber marbled vinyl (USA exclusive)

- milky clear / black haze vinyl (USA exclusive)

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- fluorescent orange white marbled vinyl (EU exclusive - limited to 500 copies)

- opaque flame yellow marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- clear w/ red / yellow splatter vinyl (EU webshop exclusive - limited to 100 copies)

- white vinyl (High Roller Records exclusive - limited to 200 copies)



Return Of The Vampire:



- hardcover digisleeve "mini-LP" CD

- blue smoke vinyl (USA exclusive)

- blue watercolor vinyl (USA exclusive)

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- sheer violet blue marbled vinyl (EU exclusive - limited to 500 copies)

- strawberry red / white marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- sky-blue / white marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- blue / white split and splatter vinyl (EU webshop exclusive - limited to 100 copies)







+1 -1



просмотров: 238