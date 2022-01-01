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Бывшие из MERCYFUL FATE в ссоре



Michael Denner, бывший член оригинального состава MERCYFUL FATE, в недавнем интервью рассказал о том, почему его не взяли в этот раз:



«Я [чувствую], что это больше не моя группа. Я не являюсь её частью, потому что они не сказали мне; они не пригласили меня. Мы даже не обсуждали это. Так что, конечно, мне потребовалось некоторое время, чтобы это переварить. Это было довольно болезненно, потому что я скучаю по своим друзьям из 80-х — я скучаю по ним. Но не по тем людям, которые сегодня в группе. Я желаю им всего наилучшего. Чем лучше они играют, тем больше пластинок мы сможем продать, и тем больше денег я получу в итоге. Конечно, это больно ранит душу. А ещё видеть и слышать, как они играют мои фирменные вещи... Большинство песен, которые они играют сейчас, это то, что я сделал. Я имею в виду, это мои фирменные соло, мои темы, мои аранжировки, мои наработки. А играет другой парень. Но, опять же, Mike Wead — отличный гитарист, и он всё ещё мой хороший друг. Так что если кто-то и должен делать эту работу, я рад, что это именно он, правда. Он может играть эту хрень. Это своего рода утешение во всей этой агонии и разочаровании — то, что играет именно Mike Wead. И это поднимает мне настроение».



О взаимоотношениях с King'ом:



«Дело в том, что у нас с King'ом была дискуссия несколько лет назад. Речь шла об обложке альбома DENNER/SHERMANN. Потому что обложку создал шведский художник Thomas Holm, который сотрудничал с [MERCYFUL FATE] над "Melissa" и "Don't Break The Oath". И, конечно, его манера рисовать была более чем похожа на "Melissa" и "Don't Break The Oath", и поэтому King расстроился и попытался помешать выходу альбома. Ему удалось застопорить — насколько я помню — атрибутику; дизайн футболок и так далее. Я не уверен в этом на сто процентов, но, возможно, дело в этом.



Мы с ним очень похожи. Мы не подставляем другую щёку. Я к тому, что мы два старых засранца, которые не хотят протянуть руку и сказать: "Ладно, пусть всё останется в прошлом. Давайте попробуем сделать то-то и то-то". Так что мы сохраняем разногласия и вражду. Это печально. Но с Hank'ом всё было по-другому, потому что он появился из ниоткуда. У нас была хорошая командная работа в DENNER/SHERMANN. И одним из последних слов, что сказал мне Hank, было: "Если мы устроим воссоединение MERCYFUL FATE, то это должны быть ты и я. Без вопросов. Разумеется, у King'a есть воля и сила, которая стоит за этим, — Metal Blade Records и деньги; большие деньги. Так что Hank решил пойти таким путём и просто бросил меня на произвол судьбы. И с тех пор мы не разговаривали, практически не разговаривали. И это длится уже нескольких лет. Но, опять же, мы были командой гитаристов с конца 70-х — это долгое, долгое время, — и дружили. Была настоящая телепатия. Ты точно знаешь, кто из парней какие партии должен играть, и мы знаем друг друга как свои пять пальцев. Но он решил пойти этой дорогой, и я не смог этого принять. Поэтому мы больше не общаемся. Но я желаю ему всего наилучшего — я желаю ему только удачи в будущем. Но его будущее будет без меня».



На вопрос о том, считает ли он, что ещё есть шанс, что однажды он воссоединится с Hank'ом, музыкант ответил:



«Этому не бывать, никогда этого не случится — никогда. Это просто конец, потому что я никогда больше не смогу доверять этому парню. Он разбил мне сердце и нанёс удар в спину. Но всё равно я скучаю по своему старому другу; я скучаю по своему гитарному партнёру. Но я никогда больше не буду рисковать, доверяя этому парню, поскольку он сделал то, что сделал. Я никогда не буду ощущать себя в полной безопасности. Так что мне жаль себя, и мне жаль его. Это потеря. Но такова жизнь, нужно жить дальше».







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