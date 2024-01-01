14 фев 2024



Басистка MERCYFUL FATE о новом альбоме: «Всё в процессе»



В новом интервью подкасту That Metal Interview новая басистка MERCYFUL FATE Becky Baldwin рассказала о своём недавнем присоединении к группе в качестве постоянного участника.



Она уже гастролировала с MERCYFUL FATE осенью 2022 года в качестве временной замены Joey Vera, который не смог отправиться в тур из-за конфликтов в расписании с его группой ARMORED SAINT.



На вопрос о том, каково это — быть участницей MERCYFUL FATE сейчас, Becky ответила:



«Это здорово. Очень приятно ощущать себя на своём месте. Я участвовала в нескольких шоу в 2022 году, и, конечно, это было здорово, но я понимала, что на следующем шоу, скорее всего, вернётся Джоуи, чтобы участвовать в живых концертах. И теперь я чувствую... не знаю... облегчение от того, что знаю, что хорошо поработала в первом туре, что мне рады и что моя роль стабильна. Думаю, раньше я просто хотела хорошо поработать и произвести хорошее впечатление. И не потому, что я хотела получить эту работу на постоянной основе, — конечно, я хотела этого, но я никогда не думала, что такой вариант возможен. Но было здорово узнать, что такая группа, которую я очень уважаю, будет рассчитывать на меня, и я оправдаю их ожидания, а потом они захотят, чтобы я вернулась. Это очень обнадёживает».



Что касается того, когда поклонники смогут услышать новый студийный альбом MERCYFUL FATE, Baldwin сказала:



«Я думаю, что ближе к 2025 году, может быть, к концу 2025 года. Но это зависит от того, как все пойдёт, потому что King [Diamond, фронтмен MERCYFUL FATE] сначала работает над альбомом KING DIAMOND. Так что у нас есть немного времени. И они должны будут отправиться в турне по этому альбому, устроить ему полноценный мировой тур. Но кое-что уже готово. Я слушала демо-записи Hank'a [Shermann'a, гитариста MERCYFUL FATE]. Он прислал мне, кажется, около девяти песен пару недель назад, и я их уже прослушала. Так что всё уже в процессе. Работа идёт в течение некоторого времени, и сейчас всё только начинает вставать на свои места».







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