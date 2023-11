26 ноя 2023



KING DIAMOND о магической силе девятки MERCYFUL FATE



Возрождение классического звучания MERCYFUL FATE проявилось на альбоме 1999 года "9" — числе, которое «неоднократно упоминается в сатанинской Библии», — утверждает KING DIAMOND в интервью, вышедшем в июне 1999 года. С "9", девятым по счёту студийным альбомом, Mercyful Fate возвращаются, чтобы поколебать основы веры и бетона. Более тяжёлый и в текстовом плане более злобный, чем предыдущие альбомы, "9" скрашивает рычание Зверя и издевательский смех тёмных, пустых небес сладостным пением Ангелов. Но если вы помните "The Prophecy", Ангелы — это человеконенавистнические убийцы с изощрёнными односложными фразами и огнедышащими кончиками пальцев. Так кому же верить? Перед тем как отправиться в европейское турне, King Diamond использует мгновение, чтобы разжечь огонь сомнений в умах самодовольных людей. Свидетели слов с алтаря Короля...



Между "9" и ранними днями MERCYFUL FATE очень много сходства. Вплоть до обложки.



«Да, этот же художник оформлял "Melissa" и "Don't Break The Oath". Вообще-то в компании в то время работали два парня — художник и художник-оформитель, больше занимавшийся аэрографией, и все они работали с самого начала. Если присмотреться, то обложка альбома "9" почти полностью совпадает с обеими обложками».



Объясните значение числа 9.



«Помимо очевидного факта, что это девятый студийный альбом MERCYFUL FATE, включая "The Beginning" и "Return Of The Vampire", девять — это магическое число. Это число неоднократно используется в сатанинской Библии. Всё, что вы умножаете на девять, если вы складываете цифры, вы возвращаетесь к девяти. Три раза по девять — это 27, два плюс семь — это девять, и так далее. А девять, умноженное на 74, — это 666: если сложить шесть плюс шесть плюс шесть, то получится 18, а один плюс восемь — это девять. Это также относится к человеческой жизни: продолжительность беременности составляет девять месяцев. С числом девять связано очень и очень многое. Это также число сатанинской философии, а не 666. Это число взято из Библии».



Мне всегда казалось забавным, что дети пишут 666 на стенах или в тетрадях, но это число христиан, а не сатанистов.



«А Сатана — это христианский бог, который фигурирует в Библии, и всё же многие предпочли отбросить эту часть своей собственной религии. И это не значит, что христианство плохо, — я не считаю, что всё, во что верит человек, плохо, если только он не пытается впихнуть это мне в голову. Мои религиозные убеждения, мои духовные убеждения отличаются от других. Я не нашёл того, во что я верю, ни в одной книге, но я могу полностью отнести себя к сатанизму как к жизненной философии, описанной в Библии Антона Лавея. Она не имеет ничего общего с духовностью, это скорее книга по логике. Она посвящена человеческим инстинктам, а не духовности. Думаю, большинство людей знают, что я не сатанист в христианском понимании. Я верю в их Сатану не больше, чем в их Бога».



Вы исповедуете сатанизм с самого начала, и я полагаю, что Вы получили свою долю оскорблений от людей. Происходит ли это и по сей день?



«В какой-то степени да, но я полагаю, что люди и организации, которые преследуют человека за его убеждения, обычно наводят справки и понимают, что им мало что светит от того, что они преследуют меня. Будем ли мы спорить о логике? Будем ли мы спорить о личных убеждениях? Лёгкого пути к этому нет, и они могут просто проиграть свой спор. Я поднимаю вопросы о вере, потому что вера — это большая часть нашей жизни. Начиная с нашей повседневной жизни и заканчивая различными конфликтами, происходящими в мире, вера и религия присутствуют. Конфликты происходят из-за неуважения одной группы к верованиям другой. Именно поэтому нам приходится иметь законы, чтобы уживаться друг с другом — иначе был бы полный хаос, ведь мы все такие разные и по-разному воспринимаем добро и зло. Хороший пример — альбом KING DIAMOND "Voodoo". Когда люди переезжают в дом, они обнаруживают, что поблизости практикуется вуду. Это пугает их, потому что они не знают, что такое вуду, и они пытаются избавиться от него. Люди, практикующие вуду, не собираются причинять вред людям, переехавшим в этот дом, но теперь они подвергаются нападению. И начинается война. И те, и другие пытаются сделать то, что считают нужным, но теперь возникает ненужный конфликт. Если бы люди, заселившиеся в дом, попытались понять, что представляют собой практикующие вуду, они бы обнаружили, что они безобидны, просто у них другие убеждения».



"9" — это ведь не концептуальный альбом?



«Нет, это самостоятельные песни. И это относится ко всем альбомам MERCYFUL FATE, за исключением "In the Shadows", где есть песня из трёх. King Diamond — это отдушина для концептуальных историй. Изначально MERCYFUL FATE не была театральной группой, поэтому KING DIAMOND была создана для того, чтобы рассказывать истории. Группа использует любой инструмент, который усиливает ощущения. MERCYFUL FATE гораздо более непосредственна, здесь нет необходимости в дополнительных инструментах. Многие не понимают, что "два классических альбома" "Melissa" и "Don't Break The Oath" очень сильно отличаются друг от друга. Люди объединяют их в одну категорию, не понимая, что они очень разные. Но в "9" об этих двух альбомах мне напоминает настрой. В исполнении гораздо больше агрессии и настроя, чем в последнее время. При этом не теряется мелодичность — на этом альбоме достигнут настоящий баланс. И тексты песен на этот раз гораздо более откровенны. Ничего не скрывается, как в ранние годы».



Каким образом тексты стали более откровенными, и почему произошли такие изменения?



«Я бы не назвал это самоцензурой, потому что я бы так не поступил, но я думаю, что я выбрал другие фразы и слова, потому что люди часто неправильно интерпретируют то, что я говорю. С одними и теми же словами люди связывают разные вещи, поэтому иногда вы пытаетесь сказать то же самое другими словами. По какой-то причине если вы используете слова, отличные от прямых, непосредственных, это ослабляет целое. Я использую традиционные христианские слова, потому что они влияют на людей, заставляют их задуматься. Когда я говорю о Сатане в текстах песен, это не значит, что я верю в Сатану таким, каким его создала христианская церковь. Я не верю. Но я готов использовать их слова, чтобы донести свою точку зрения. Это мгновенно заставит людей задуматься о совершенно конкретном образе. Если бы я сказал: "Силы тьмы могут дать вам знания без вашего ведома, силы, которые вы можете использовать для себя в положительных целях", это совсем другое дело, чем сказать: "Сатана может дать вам больше знаний, чем вы можете себе представить, и, возможно, вы сможете использовать их в положительных целях"».



Люди услышат «Сатана» и «позитив» и задумаются над тем, что я говорю. В то время как «тёмные силы» звучит красиво и поэтично, но это не оказывает должного воздействия. В каком-то смысле это похоже на использование этих слов в качестве «приоткрытой двери».



«Именно так. Для меня эти слова имеют значение, но не то, что они значат для других. Сатана для меня означает силы неизвестности. И оно всегда означало именно это для меня. Но я не могу использовать его, думая, что люди поймут, что я говорю о неизвестных силах. Это было бы глупо. Поэтому сейчас, как и в самом начале, я использую слова, которые заставят людей задуматься о том, о чем я хочу, чтобы они задумались. То, о чём, на мой взгляд, важно задуматься, а дальше людям остаётся решать самим».



Ещё одно отличие — это звучание вокала.



«Я и правда вновь могу распознать звук своего собственного голоса. Это произошло потому, что слова были правильными. Это дало мне вдохновение сделать больше вокальных гармоний. В песне "Sold My Soul" вокальных партий больше, чем когда-либо прежде. И это больше похоже на то, что мы делали в прежние времена". Но хотя многое из перечисленного относится к ранним временам, продюсирование очень современное и тяжёлое, в двух песнях мы использовали гитары с D-настройкой, чего раньше никогда не делали, а в 9-й есть "Insane", самая быстрая песня, которую мы когда-либо делали».



Как бы Вы охарактеризовали разницу между MERCYFUL FATE и Вашей сольной концепцией?



«Это разные музыканты, играющие на разных инструментах. MERCYFUL FATE — это Stratocaster, а KING DIAMOND — B. C. Rich. И King Diamond более современен и театрален, в то время как MERCYFUL FATE больше подвержена влиянию 1970-х годов. Даже если бы обе группы играли одну и ту же песню, они бы звучали совершенно по-разному. А в KING DIAMOND я использую гораздо больше разнообразных голосов. Поскольку эта песня больше ориентирована на сюжет, я использую весь спектр различных голосов, которые я могу воссоздать. Лирика MERCYFUL FATE посвящена сатанинской философии и поднимает много вопросов о религии, а KING DIAMOND — это больше ужасы, сосредоточенные на человеческих поступках и реакциях».



Расскажите немного о вашей кавер-версии песни "The Ripper" на альбоме "Tribute to JUDAS PRIEST".



«MERCYFUL FATE сильно вдохновлялись JUDAS PRIEST, так что это была дань уважения. Это была идеальная песня для MERCYFUL FATE. Каждый инструмент, вокал и продюсирование действительно воссоздали виды и запахи переулков, по которым бродит Потрошитель, вплоть до развязности в его походке. У меня было очень хорошее ощущение от этой песни. И это большая редкость, когда я могу проникнуться настроением чужих текстов. В самом начале я играл в трио, в котором мы с Hank'ом (Sherman'ом, лид-гитаристом) помогали делать демо. У него была песня о работе водителем грузовика, которую он хотел, чтобы я спел, а я такой: "Ты серьёзно?!" Он сказал: "Что? Я не думаю, что это так уж плохо!" Я чувствовал себя очень глупо, исполняя эту песню. Я не мог с ней сродниться».



Говоря о трибьютах, как Вы отнеслись к попурри из Ваших песен на альбоме METALLICA "Garage Inc." под названием "Mercyful Fate"?



«Это было настолько хорошо сделано, что я был поражён. Видно, что они по-настоящему вникли в песни. Они оставались верны темпу и мелодии, просто использовали более низкую гармонию в тех местах, где вокал слишком высок. Kirk не копировал соло, но он уловил суть. Мне было очень приятно слышать, как кто-то настолько близко подошел к оригиналу, но при этом он всё равно звучит как METALLICA».



И вы собираетесь отправиться с ними в турне этим летом.



«Да, в течение двух месяцев мы будем гастролировать по всей Европе, иногда с METALLICA и MONSTER MAGNET, иногда сами по себе. В основном это крупные фестивали, но у нас есть и несколько клубных дат».



Вы упомянули о влиянии 1970-х годов на MERCYFUL FATE — кого конкретно?



«Я коллекционирую альбомы той эпохи, поэтому, когда меня спрашивают, какие новые группы я слушаю, я не знаю, что ответить. Я всегда беру новые альбомы Metallica и Megadeth, но кроме них, наверное, одна из моих любимых групп — URIAH HEEP. MERCYFUL FATE не похожи на них, но Дэвид Байрон может брать удивительно высокие ноты, причём делает это с лёгкостью. Прямо как HALFORD. И как у OZZY есть уникальное звучание его голоса, так и у Байрона есть индивидуальность».



Но никто из современников-металлистов не поражает Вас, хотя многое из нового, более симфонического блэк-метала, можно рассматривать как продолжение Вашего наследия?



«Я знаю эти группы, и я знаю, что многие из них сказали о нас добрые слова: DIMMU BORGIR, CRADLE OF FILTH, EMPEROR, а также более традиционные металлические группы, такие как HAMMERFALL. И хотя для меня это большая честь, я действительно не слушал многих из них. Возможно, я встречусь с некоторыми из них на фестивалях этим летом. Можно сказать, что это и хорошо, и плохо. Когда у меня есть немного времени и я слушаю альбомы, я слушаю те, которые я собираю в качестве хобби. Я не очень слежу за тем, что происходит на музыкальной сцене в настоящее время».



В каком-то смысле, возможно, это помогает Вам оставаться искренним.



«В этом, я думаю, и есть положительная сторона. Возможно, так было бы в любом случае, потому что мы всегда делаем всё от души. Но, опять же, на прямоту и сердечность всё равно влияет то, что тебя окружает. Так что, возможно, если вы слушаете много групп вокруг вас, то и песни вы будете писать в этом направлении».

