сегодня



Видео полного выступления MERCYFUL FATE



Видео полного выступления MERCYFUL FATE, которое состоялось 29 октября в Лос-Анджелесе, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"The Oath"

"A Corpse Without Soul"

"The Jackal of Salzburg"

"Curse of the Pharaohs"

"A Dangerous Meeting"

"Doomed by the Living Dead"

"Melissa"

"Black Funeral"

"Evil"

"Come to the Sabbath"



Бис:

"Satan's Fall"







+0 -0



( 1 ) просмотров: 107