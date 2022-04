21 апр 2022



MERCYFUL FATE объявили даты европейского тура



MERCYFUL FATE объявили даты европейского тура, который стартует второго июня:



Jun. 02 - Expo Plaza - Hannover, Germany (with VOLBEAT)



Jun. 04 - Mystic Festival - Gdańsk, Poland



Jun. 10 - Sweden Rock - Sölvesborg, Sweden



Jun. 14 - Wuhlheide - Berlin, Germany (with VOLBEAT)



Jun. 16 - Graspop Metal Meeting - Dessel, Belgium



Jun. 18 - Copenhell - Copenhagen, Denmark



Jun. 24 - Rock The Castle - Verona, Italy



Jun. 26 - Hellfest Open Air Festival - Clisson, France



Jul. 01 - Rock Fest Barcelona - Barcelona, Spain



Jul. 02 - Tuska Open Air - Helsinki, Finland



Jul. 22 - Hills Of Rock - Plovdiv, Bulgaria



Jul. 24 - Artmania Festival - Sibiu, Romania



Jul. 28 - Fezen Festival - Székesfehérvár, Hungary



Jul. 29 - Metaldays - Tolmin, Slovenia



Aug. 04 - Wacken Open Air - Wacken, Germany



Aug. 06 - Beyond The Gates - Bergen, Norway



Aug. 11 - Brutal Assault - Jaromer, Czech Republic



Aug. 13 - Bloodstock Open Air - Derbyshire, UK



Aug. 21 - Psycho Las Vegas - Las Vegas, NV







