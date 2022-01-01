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MERCYFUL FATE сыграют новую 9-минутную песню



King Diamond в рамках Twitch-стрима сообщил, что MERCYFUL FATE планируют сыграть новую композицию в рамках будущих концертов:



«Мы попробуем. Мы все еще работаем над песней. Я написал окончательный текст в день нашего отъезда [на репетиции], и это было дня два-три назад. Так что остальные вообще не слышали, как я пою её. Мы сыграли несколько риффов, но тогда я еще не пел. Но она уже на подходе. В ближайшие пару дней мы посмотрим, что из всего этого получится.



Это настоящий монстр, я бы описал её так. Она длится почти девять минут. Так что это не просто быстрая небольшая песенка. Мы надеемся, что сможем ее сыграть. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы это сделать. Она еще не записана. Так что любая версия, которую мы можем сыграть для вас, может измениться до того, как она будет полностью записана. Некоторые партии ударных уже готовы, но на этом всё. Однако мы сделаем все возможное, чтобы исполнить эту тему. Мы даже поставили ее в начале сета, так что вам определенно стоит этого ожидать. Но теперь нам нужно сделать так, чтобы она звучала правильно, потому что на ранних демо-версиях есть много всего, что создает определенное настроение, чего мы не можем сделать [при исполнении]. Живая версия будет другой. Я не могу исполнять партии бэк-вокала по понятным причинам, те, что придуманы для этой песни. Но это тоже вызов, сделать версию, которая будет работать вживую, [с] вокальными линиями. Это будет любопытно. Она тяжелая, а что касается текстов, то мы возвращаемся в 1675-1690 годы. Это отрезок истории, который мы описываем — просто отвратительный!», — добавил он, возможно, имея в виду Зальцбургский процесс над ведьмами.



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