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*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 73
*Как MARTY FRIEDMAN прослушивался в MEGADETH 8
*Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной 8
*Лидер MEGADETH — о трудностях с исполнением определённых нот 8
*DAVE MUSTAINE рад возвращению бывшего в MEGADETH 7
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Mercyful Fate

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15 мар 2023 : 		 BECKY BALDWIN исполняет MERCYFUL FATE

25 фев 2023 : 		 MERCYFUL FATE проработали три песни

15 янв 2023 : 		 Басистка MERCYFUL FATE: «KING лично консультировал, что мне носить»

1 дек 2022 : 		 Видео с последнего концерта MERCYFUL FATE

16 ноя 2022 : 		 MERCYFUL FATE выпустят две песни до альбома

1 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления MERCYFUL FATE

27 окт 2022 : 		 MERCYFUL FATE выступили с BECKY BALDWIN

19 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления MERCYFUL FATE

26 авг 2022 : 		 MERCYFUL FATE сочиняют новый материал

9 июл 2022 : 		 Видео с выступления MERCYFUL FATE

7 июл 2022 : 		 Бывшие из MERCYFUL FATE в ссоре

21 июн 2022 : 		 Видео с выступления MERCYFUL FATE

13 июн 2022 : 		 Видео полного выступления MERCYFUL FATE

10 июн 2022 : 		 Видео полного выступления MERCYFUL FATE

6 июн 2022 : 		 MERCYFUL FATE сыграли новую песню

30 май 2022 : 		 MERCYFUL FATE сыграют новую 9-минутную песню

21 апр 2022 : 		 MERCYFUL FATE объявили даты европейского тура

11 янв 2021 : 		 Фигурка MERCYFUL FATE доступна для заказа

9 янв 2021 : 		 Super7 представят фигурку вокалиста MERCYFUL FATE

20 окт 2020 : 		 KING DIAMOND работает над новым материалом MERCYFUL FATE

28 июн 2020 : 		 Фрагмент переизданий MERCYFUL FATE

20 июн 2020 : 		 Фрагмент переизданий MERCYFUL FATE

7 июн 2020 : 		 Фрагмент переизданий MERCYFUL FATE

21 май 2020 : 		 Переиздания MERCYFUL FATE выйдут летом

8 май 2020 : 		 Переиздания MERCYFUL FATE выйдут летом

3 май 2020 : 		 HANK SHERMANN: «Есть песен шесть-семь для нового MERCYFUL FATE»
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BECKY BALDWIN исполняет MERCYFUL FATE



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BECKY BALDWIN опубликовала видео исполнения композиции MERCYFUL FATE "Doomed By The Living Dead".

Bassist BECKY BALDWIN Performs Playthrough Of MERCYFUL FATE's "Doomed By The Living Dead"; Video




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