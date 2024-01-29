29 янв 2024



Как BECKY BALDWIN оказалась в MERCYFUL FATE



BECKY BALDWIN в интервью The Metal Voice рассказала о том, как стала постоянным членом MERCYFUL FATE:



«Наверное, идея витала в воздухе какое-то время, но это произошло совсем недавно — известие о том, что я буду на постоянной основе числиться в MERCYFUL FATE. Но, полагаю, как и в любой другой группе, когда у вас много дел и есть какая-то... не хочу говорить неуверенность внутри коллектива, потому что такого нет; это был всего лишь вопрос о том, насколько занят Joey [Vera, басист ARMORED SAINT, ранее числившийся участником группы], и я предполагаю, что это было у всех в голове в виде некого беспокойства. И то, как фанаты отреагировали на мое участие в туре, было крайне положительным. Так что всё произошло само собой, я думаю. Но да, все это произошло совсем, совсем недавно, когда уже было окончательно решено: "Да, все так и будет. И ты будешь постоянным членом MERCYFUL FATE"».



Что касается того, как она изначально пришла в MERCYFUL FATE, она ответила:



«По-моему, в свое время меня привлек гитарист MERCYFUL FATE Hank Shermann. Именно он предложил меня, когда они начали присматриваться к кандидатам: "Ладно, вообще-то, весь этот список басистов-мужчин, который мы просматриваем, а почему мы решили, что басист должен быть обязательно парнем, что если покопаться и начать поиски в других направлениях? Потому что в этом списке нет ни одной женщины, и, возможно, это могло бы стать фишкой, сработать для MERCYFUL FATE". И тогда я оказалась в верхней части списка Hank'a. Ну а после того, как он показал King'y и остальным менеджерам и прочим несколько моих видео, а дело дело было буквально в уик-энд фестиваля Bloodstock [Open Air] летом 2022 года, они решили: "Ладно, поехали. Давайте отправимся на Bloodstock. Она там будет и все сами спросим"».



На вопрос о том, ожидает ли она, что возможно внесет свой вклад в написание песен для MERCYFUL FATE, она ответила:



«Полагаю, что основными авторами так и останутся King Diamond и Hank Shermann, но я точно буду писать басовые партии. Я досконально изучила все басовые линии Тими [Хансена, ныне покойного оригинального басиста группы] и теперь я чувствую, что смогу привнести что-то из этого в новые басовые линии для следующей пластинки».



На вопрос о том, не пугает ли ее наследие MERCYFUL FATE, и "их история со всеми этими сатанинскими штучками", Becky ответила:



«Нет, не особо. Я к тому, что, наверное, само по себе их наследие пугает. Эта группа столь масштабная фигура. Для меня эта музыка была очень важной частью моей жизни, так что, думаю, именно это меня и пугает. Пытаться сделать все правильно — вот что страшно и тяжело. Но сатанинские штучки — не, совсем не [Смеется]»







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