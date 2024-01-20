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BECKY BALDWIN стала новым членом MERCYFUL FATE



MERCYFUL FATE сообщили о том, что новым членом группы стала BECKY BALDWIN:



«Для меня большая честь стать постоянным членом MERCYFUL FATE. Не могу дождаться момента, когда приму участие в записи нового альбома.



Когда я присоединилась к группе в качестве запасного участника во время американского тура 2022 года, поклонники приняли и поддержали меня просто замечательно. Огромное спасибо группе, команде и фанатам за теплый прием.

Увидимся в Чили и Бразилии в апреле этого года!»





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