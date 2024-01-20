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*David встретил Sarah 33
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Mercyful Fate

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9 янв 2021 : 		 Super7 представят фигурку вокалиста MERCYFUL FATE
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BECKY BALDWIN стала новым членом MERCYFUL FATE



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MERCYFUL FATE сообщили о том, что новым членом группы стала BECKY BALDWIN:

«Для меня большая честь стать постоянным членом MERCYFUL FATE. Не могу дождаться момента, когда приму участие в записи нового альбома.

Когда я присоединилась к группе в качестве запасного участника во время американского тура 2022 года, поклонники приняли и поддержали меня просто замечательно. Огромное спасибо группе, команде и фанатам за теплый прием.
Увидимся в Чили и Бразилии в апреле этого года!»




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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20 янв 2024
Hellg
Тогда уж, по всем канонам жанра, надо писать стала ЧЛЕНКОЙ группы Mercyful Fate.
20 янв 2024
ElectricRetard
Hellg, главное чтобы не стала КОНЦОМ.
20 янв 2024
Corpsegrinder04
Очередная 4-х струнная Клава для массовки. Сколько их там уже ? Whitesnake, DragonForce, My dying Bride, Abbath,Bolt Thower, Meryful fate. Как грибы растут. В пору уж таджика из Метлы гнать, да какую-нибудь очередную клушу в группу принимать трясти жопой с дойками. Ну и обязательно фоткаться полураком с веслом в мини юбках.
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20 янв 2024
x
xRReth
Corpsegrinder04, "За всё время работы в сейсмологии ни разу не видел такой тряски"
20 янв 2024
N
Nepalcev
Corpsegrinder04, , Джо Бенч не по делу вспомнил.
20 янв 2024
x
xRReth
Ну а чо, играет нормально
20 янв 2024
resurgamresponses
видос классный, ким орет и визжит еще нормал

просмотров: 527

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