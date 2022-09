сегодня



Профессиональное видео с выступления MERCYFUL FATE, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



00:00 Evil

05:46 Come To The Sabbath

12:03 Satan's Fall







