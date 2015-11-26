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Mercyful Fate

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20 окт 2020 : 		 KING DIAMOND работает над новым материалом MERCYFUL FATE

28 июн 2020 : 		 Фрагмент переизданий MERCYFUL FATE

20 июн 2020 : 		 Фрагмент переизданий MERCYFUL FATE

7 июн 2020 : 		 Фрагмент переизданий MERCYFUL FATE

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18 сен 2019 : 		 MICHAEL DENNER не примет участия в реюнионе MERCYFUL FATE

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14 дек 2018 : 		 Виниловое издание альбома MERCYFUL FATE доступно для прослушивания

8 ноя 2018 : 		 Винилы MERCYFUL FATE выйдут зимой

30 янв 2017 : 		 MERCYFUL FATE получили награду STEPPEULVEN

17 сен 2016 : 		 Винилы MERCYFUL FATE выйдут в октябре

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30 ноя 2015 : 		 KING DIAMOND о возможности тура MERCYFUL FATE

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9 апр 2015 : 		 Гитаристы MERCYFUL FATE выпускают ЕР
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KING DIAMOND работает над новым материалом MERCYFUL FATE



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KING DIAMOND в недавнем интервью подтвердил, что работает не только над пластинкой основного коллектива, но и над материалом MERCYFUL FATE

«Недавно я переехал в новый дом со студией наверху, которая является лучшей по звучанию комнатой из всех, в которых я когда-либо был. Я возлагаю очень большие надежды на то, что мы делаем сейчас. В новой песне [KING DIAMOND] "Masquerade Of Madness" вы также можете услышать, что в ней возвращается старый вокальный стиль. В моём понимании все вокальные партии являются лидирующими. Так было в старые времена. Иногда тебя могут уговорить оставить хоры в качестве бэк-вокала или что-то в этом роде, но такого ощущения на текущий момент у меня нет. Я буду исполнять вокальную партию, а затем следующую часть лирики будет петь хор справа, затем хор слева берёт на себя следующую строчку — в итоге постоянное движение и создание разных эффектов. Это как раз то, что я люблю\э — то самое безумие, которое добавляет театральности при прослушивании. Мы возвращаемся к этому, будет бомба!»

На вопрос о том, когда можно ждать нового материала, он ответил:

«Очевидно, что всё зависит от развития событий. MERCYFUL FATE выступят вживую первыми на европейских фестивалях, которые должны были состояться сейчас, но перенесены на следующий год. Мы сначала соберёмся в Дании для репетиций, потому что будет где-то восемь фестивалей в Европе, а потом мы едем в США в Лас-Вегас. Следующим летом в сете будет пара новых песен с альбома MERCYFUL FATE (или он может превратиться только в EP), с "Melissa" и "Don't Break the Oath". То есть сет из старой классики и немного нового. Вторая половина года уйдёт под KING DIAMOND, выпуск альбома, а затем гастроли, гастроли, гастроли, до тех пор, пока мы больше не сможем играть. Но вирус может иметь свои планы, так что... И я бы не сказал, что этот год для нас потерян, так как мы можем заниматься альбомами на своих условиях, никуда не спешить и не букировать время в чьих-то студиях — я этому очень рад. Я могу прийти сюда в три часа ночи и начать запись, когда меня никто не будет беспокоить».

KING DIAMOND Is Hard At Work On New Albums From MERCYFUL FATE, KING DIAMOND



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Blackout 74


20 окт 2020, 11:48		Интересно.

olly71


20 окт 2020, 12:58		Короче - Мы совершенно никуда не торопимся ведь у нас ещё очень много времени наверно в жизни . Альбомы когда нибудь наверно все таки выйдут ( а может и не выйдут потому что мы просто передохним от старости так и не успев ничего записать нового ).

olly71


20 окт 2020, 13:00		Последний альбом MFвышел 21 год назад а последний альбом KD 13 лет назад . Народ нифига ещё не соскучился поэтому куда торопится и можно ещё лет десять тянуть резину.


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