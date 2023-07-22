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*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 47
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 32
*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 21
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Mercyful Fate

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KING DIAMOND об альбомах, над которыми он работает



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Легенда датского хэви-металла King Diamond стал гостем недавнего эпизода интернет-шоу "The Electric Theater With Clown", которое вёл M. Shawn "Clown" Crahan из SLIPKNOT.

King рассказал о новой музыке, над которой он сейчас работает:

«Сейчас многое находится в работе. Я пишу с Hank'ом [Shermann'ом, гитара] для MERCYFUL FATE, сочиняю с Andy [La Rocque'ом, гитара] для KING DIAMOND и сочиняю самостоятельно для KING DIAMOND. У KING DIAMOND альбом будет называться "The Institute", это первая часть из двух — будет два полноценных альбома, которые завершат эту историю. Как видно из названия, это будет жуткий, странный материал. А для MERCY у меня тоже есть название, но пока я его никому не сообщаю. У нас есть и обложка для нового MERCY. Она очень подходит для MERCYFUL FATE. Это возвращение к истокам.

Что касается меня, то и в MERCY, и в KING DIAMOND — даже больше в KING DIAMOND, я бы сказал, — все вокальные партии снова будут ведущими, как в старые добрые времена. Неважно, будет ли это хор, поющий справа или слева, — они всё равно будут вступать и подхватывать части текста для развития сюжета. Так что в вокальном плане будет возвращение к старому стилю. И для MERCY тоже — это будет в духе старой школы. Hank сочиняет как в старые добрые времена. И приятно ощущать, что мы можем снова это передать.

Так что мы сейчас работаем над двумя альбомами, которые будут готовы к тому времени, когда мы снова отправимся в турне, я уверен».




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22 июл 2023
father
У них одна методичка с Dark Angel:)

просмотров: 316

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