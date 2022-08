сегодня



Вокалист BUSH — о запретах на аборты



Gavin Rossdale в интервью радиостанции 93X рассказал о причинах написания текста для нового сингла "More Than Machines":



«Очень трудно найти баланс между тем, что ты читаешь, и тем, как выразить это словами в песне, что самое важное. И я всегда считал, что персонализация вещей для этого наилучший способ; ты не указываешь пальцем на кого-то, не встаёшь на чью-то сторону».



Ссылаясь непосредственно на решение Верховного суда США, отменяющее закон Роу против Уйэда, что положило конец конституционному праву на аборт, он сказал:



«Для меня всё очевидно. Это похоже на шаг в неправильном средневековом направлении, и это не имеет никакого смысла — по моему личному мнению. И поэтому я просто вставил это в песню. Она лишь провоцирует обсуждение. А моя работа как лирика заключается в том, чтобы запечатлеть время, запечатлеть эпоху, чувства или эмоции. Вот чем являются мои песни — с начала и до сих пор. Это своего рода комментарии к тому, что происходит вокруг меня, к которым присоединяются другие люди.



Как только я написал песню, я перестаю говорить, о чём она. "Girls are in control, not the government" — кажется, это довольно очевидно. Но просто "Girls are in control, not the government" — это мощное заявление. Мне это нравится. И мир был бы лучше, если бы женщины были у власти.



Я думаю, что не хватает эрозии зла, которую мы наблюдаем. Насколько я могу судить, не так уж много русских женщин участвуют в военной операции на Украине. Многие парни думают, что это хорошая идея. Очень много парней. Я не видел ни одной женщины, которая сказала бы: "Это здорово".



Я хочу сказать, что я не лучше других; я не знаю больше других. Об этих вещах я читаю каждый день, и это отражается на моей работе. Вот почему я делаю свою работу, и я думаю, что это даёт людям возможность петь о разбитом сердце или разбитой жизни и других вещах, которые происходят вокруг.



Мы разрушаем планету, уничтожаем её, и, кажется, никому нет до этого дела. Поэтому всё время нужно продолжать исполнять такие песни, чтобы поддерживать разговор».







