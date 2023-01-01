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Bush

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Вокалист BUSH: «И через сколько ИИ все захватит? Через год, через 10?»



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Gavin Rossdale в недавней беседе ответил на вопрос, появление ИИ — это благо или проклятье:

«Всё вместе. Это самая большая угроза в истории, и это потенциально самый великий инструмент, который только можно себе представить. Просто ужасно, потому что я пробовал. Я как бы... Я хотел написать... Я задал такие условия: "Напиши историю любви, которая включает в себя лошадь, лыжную прогулку и гастроном в Нью-Йорке, в стиле Дэвида Боуи, Тома Уэйтса и Джека Керуака". И я решил посмотреть, что из этого получится. И в настоящее время ограничения заключаются в том, что роман не имеет никакого подтекста. Ноль подтекста. Ничего нет. Если взять лирику [Боба] Дилана, то в ней нет ничего, кроме подтекста, удивительных миров в каждой строчке и всего прочего. А когда дело касается ИИ — это не что-то разумное, что разбирается в нюансах, их просто нет.

Я просто не могу понять, потому что теоретически вы можете заставить его разобраться, почему мы все так любим THE BEATLES, а потом, когда он поймет, как делать подтекст, и сможет сделать 16 подтекстов, он сможет обратиться к вашей ДНК; ко всем вашим 400 категориям ДНК, ко всем особенностям, какие могут быть. Остается лишь вопрос времени, когда мы все останемся без работы и ИИ захватит всё. Чем это закончится? Я не знаю, как мы будем конкурировать, когда он станет еще более совершенным. Через два года, пять лет, 10 лет? Боже мой. Наслаждайтесь этим временем, пока оно у вас есть».




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