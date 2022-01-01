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У вокалиста BUSH есть 18 песен



Gavin Rossdale в рамках недавней беседы рассказал, что паузу из-за коронавируса использовал для написания музыки:



«Я уже написал 18 песен. И мы начинаем [работу в студии] в понедельник с продюсером. [Мы] переделаем — надеюсь, не слишком сильно — то, что я уже сделал. Мы выбираем песни, которые будем записывать. Мы либо используем то, что я начал, дорожки, либо просто попробуем отказаться от них и сделать все заново. Каждая песня будет сама по себе это определять. Мы проведем восемь дней [в студии] перед тем, как отправиться в Австралию [в турне с CHEAP TRICK и STONE TEMPLE PILOTS], затем мы репетируем [несколько дней]. А когда мы возвращаемся из Австралии, у нас есть несколько дней отдыха, а потом мы снова приступаем к работе. Все должно быть готово к маю».













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