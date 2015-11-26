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Вокалист BUSH : «А надо ли продолжать пожимать руки?»



В рамках недавней беседы с Radio.com вокалист BUSH Gavin Rossdale ответил на вопрос, как пандемия повлияла на его опасения по поводу риска для здоровья из-за публичного пожатия рук:



«Честно говоря, меня всегда это немного сбивало с толку. Мне нравится встречаться с людьми; я встречаюсь с ними и приветствую их, но просто пожимать им руки? Это так забавно, не так ли? Обычай прикасаться друг к другу. Почему мы не можем сказать: "Привет"? Почему мы должны трогать друг друга всё время?



У меня нет с этим проблем, и я не странный, но ты встречаешь 150 человек каждый вечер на этих встречах — это много людей, много движения, много рук. Зачем мы это делаем? Очевидно, раньше это было, чтобы показать — ещё из средних веков — как жест мира, демонстрирующий, что рука не держит оружия. Я это прекрасно понимаю. Но люди платят хорошие деньги, чтобы встретиться с тобой и сфотографироваться, надеюсь, что они не будут [приносить оружие]; они проходят через металлодетекторы и всё такое. Мы же не хип-хоп-команда.



Я не гермофоб, но в моей группе есть один такой. Он всегда очень переживал по этому поводу и всегда был против подобных встреч. В любом случае я не пожимаю людям руки, потому что у меня всегда будет кто-то слишком эксцентричен, кто сожмёт руку будто в тисках. Так что я говорю: "Я не гермофоб, но есть вероятность повредить руку. Бум. Приятно познакомиться. И это нормально».













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