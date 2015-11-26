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Bush

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Вокалист BUSH: «А надо ли продолжать пожимать руки?»



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В рамках недавней беседы с Radio.com вокалист BUSH Gavin Rossdale ответил на вопрос, как пандемия повлияла на его опасения по поводу риска для здоровья из-за публичного пожатия рук:

«Честно говоря, меня всегда это немного сбивало с толку. Мне нравится встречаться с людьми; я встречаюсь с ними и приветствую их, но просто пожимать им руки? Это так забавно, не так ли? Обычай прикасаться друг к другу. Почему мы не можем сказать: "Привет"? Почему мы должны трогать друг друга всё время?

У меня нет с этим проблем, и я не странный, но ты встречаешь 150 человек каждый вечер на этих встречах — это много людей, много движения, много рук. Зачем мы это делаем? Очевидно, раньше это было, чтобы показать — ещё из средних веков — как жест мира, демонстрирующий, что рука не держит оружия. Я это прекрасно понимаю. Но люди платят хорошие деньги, чтобы встретиться с тобой и сфотографироваться, надеюсь, что они не будут [приносить оружие]; они проходят через металлодетекторы и всё такое. Мы же не хип-хоп-команда.

Я не гермофоб, но в моей группе есть один такой. Он всегда очень переживал по этому поводу и всегда был против подобных встреч. В любом случае я не пожимаю людям руки, потому что у меня всегда будет кто-то слишком эксцентричен, кто сожмёт руку будто в тисках. Так что я говорю: "Я не гермофоб, но есть вероятность повредить руку. Бум. Приятно познакомиться. И это нормально».

BUSH





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Maestro vs


15 дек 2020, 18:37		Я давно задумывался над этим. Но не с точки зрения гигиены (хотя она самая очевидная и важная). Венец цивилизаций, 21 век, высокие технологии, чипы Маска, полёты в космос и так далее. При этом при встрече половозрелых (или нет) гетеросексуальных человеческих особей мужского пола должен произойти обязательный ритуал соприкосновения телами. Два мужика должны потискать друг друга рукой за руку. Это настолько естественно и очевидно, это в сознании в детства, и я, конечно же, всегда так приветствую друзей. Но если суметь посмотреть со стороны, абстрагироваться... Это даже не атавизм, это вообще невозможно вменяемо назвать. Про перчатку и якобы спрятанное в ней оружие все знают со школы, но идут года, столетия (!), а ритуал неизменен.... Загадка.


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