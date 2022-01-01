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Вокалисту BUSH нравится менять обстановку



Gavin Rossdale коснулся темы музыкального направления нового альбома:



«Люди всегда говорят о состоянии... "А где рок-музыка? Что она для кого-то значит?" А для меня она всегда остается лучшей... Это как контркультура.



И так забавно, когда ты играешь на этих масштабных фестивалях и масштабных шоу, но это андеграундная тусовка. И мне нравится ощущение некой опасности.



Я езжу с металлических фестивалей на фестивали с поп-группами — мы просто меняем обстановку. Мне нравится тяжёлая музыка. Наш материал не относится к металлу, он просто тяжёлый... У него своё собственное звучание. И мне это нравится. Я всегда пытаюсь открыть для себя что-то новое.



Когда я сейчас играю на обычной гитаре со стандартной настройкой, то думаю: "М-м-м, не знаю что это". Как только я играю на своих гитарах с дроп-тюнингом, я такой: "Да, детка"... Весь [новый альбом BUSH] — это drop C... Это здорово, потому что люди... Это происходит на подсознательном уровне — в твоей системе это кажется таким тяжёлым. И вы можете либо скримить на альбоме — некоторые парни действительно хороши в скриминге; некоторые парни действительно хороши в гавканье — это всё не моё. Мне просто нравится мелодия. Мне нравятся интересные культурные столкновения, вот и всё».







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