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Видео с релиз-вечеринки BUSH



BUSH отметили выход восьмого студийного альбома под названием "The Kingdom", релиз которого состоялся семнадцатое июля, концертным выступлением, транслировавшимся онлайн 18 июля. В рамках концерта у слушателей была возможность приобрести альбом по специальной цене — $5,99, CD: $8,99, плюс почтовые расходы, а также получить два эксклюзивных бонус-трека. 50 центов с каждого проданного релиза будут направлены благотворительной организации When We All Vote, пропагандирующей участие в выборах как можно большего числа человек.



















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