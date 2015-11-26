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Bush

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22 июл 2020 : 		 Видео с релиз-вечеринки BUSH

16 июл 2020 : 		 BUSH онлайн

5 июн 2020 : 		 Новая песня басиста BUSH

5 июн 2020 : 		 Вокалист BUSH — о выпуске альбома летом

27 апр 2020 : 		 Видео от BUSH

22 апр 2020 : 		 Вокалист BUSH: «Надеюсь, что люди извлекут урок из ситуации»

14 апр 2020 : 		 Вокалист BUSH: «У нас есть шанс на обнуление»

13 апр 2020 : 		 Новый альбом BUSH выйдет летом

9 апр 2020 : 		 Акустика от вокалиста BUSH

1 апр 2020 : 		 Акустика от вокалиста BUSH

29 мар 2020 : 		 Новый концертный релиз BUSH выйдет весной

19 мар 2020 : 		 Вокалист BUSH о пандемии коронавируса

18 мар 2020 : 		 Новое видео BUSH

4 мар 2020 : 		 Новая песня BUSH

11 май 2019 : 		 Новый альбом BUSH выйдет осенью

30 июн 2018 : 		 BUSH начнут запись в этом году

17 окт 2017 : 		 GAVIN ROSSDALE и BUSH на BMG

21 сен 2017 : 		 Новое видео BUSH

10 мар 2017 : 		 Новая песня BUSH

8 мар 2017 : 		 Новое видео BUSH

6 фев 2017 : 		 Новый альбом BUSH выйдет весной

24 янв 2017 : 		 BUSH завершили работу над альбомом

21 июн 2016 : 		 Новое видео BUSH

4 авг 2015 : 		 Вокалист BUSH разводится с Gwen Stefani

21 дек 2014 : 		 Видео с выступления BUSH

26 ноя 2014 : 		 Акустика от BUSH
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Видео с релиз-вечеринки BUSH



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BUSH отметили выход восьмого студийного альбома под названием "The Kingdom", релиз которого состоялся семнадцатое июля, концертным выступлением, транслировавшимся онлайн 18 июля. В рамках концерта у слушателей была возможность приобрести альбом по специальной цене — $5,99, CD: $8,99, плюс почтовые расходы, а также получить два эксклюзивных бонус-трека. 50 центов с каждого проданного релиза будут направлены благотворительной организации When We All Vote, пропагандирующей участие в выборах как можно большего числа человек.

Watch BUSH Play Full-Production Virtual Arena Show To Celebrate








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