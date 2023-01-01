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*Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?» 60
*Новое видео THE ROLLING STONES 32
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 32
*TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ 29
*Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию 23
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Bush

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Сборник лучшего от BUSH



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В интервью Rock 100.5 вокалист BUSH Gavin Rossdale сообщил, что в ноябре состоится релиз сборника лучших песен коллектива:

«Первая песня с этого альбома называется "Nowhere To Go But Everywhere". И это правда песня, которую я написал для своих друзей. И вы сможете спеть ее о себе и своих друзьях. Очень нестандартная композиция. В ней есть сила. И когда происходят что-то подобное, как... Если у вас возникнет ощущение тоски, потому что [автор-исполнитель] Джимми Баффет умер [в начале этого месяца]. то... Я написал песню, в которой чувствуется тоска, и мне показалось, что это отличный способ сделать песню для сборника лучших хитов, в которой собрано все, что я сделал ранее».




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