сегодня



Сборник лучшего от BUSH



В интервью Rock 100.5 вокалист BUSH Gavin Rossdale сообщил, что в ноябре состоится релиз сборника лучших песен коллектива:



«Первая песня с этого альбома называется "Nowhere To Go But Everywhere". И это правда песня, которую я написал для своих друзей. И вы сможете спеть ее о себе и своих друзьях. Очень нестандартная композиция. В ней есть сила. И когда происходят что-то подобное, как... Если у вас возникнет ощущение тоски, потому что [автор-исполнитель] Джимми Баффет умер [в начале этого месяца]. то... Я написал песню, в которой чувствуется тоска, и мне показалось, что это отличный способ сделать песню для сборника лучших хитов, в которой собрано все, что я сделал ранее».







