Группа BUSH выпустит новую работу, получившую название "The Mind Plays Tricks On You", осенью этого года. Запись проходила в Лос-Анджелесе вместе с Tyler'ом Bates'ом, ранее работавшим с Marilyn Manson. В новую работу войдет композиция "Bullet Holes", которая попала в саундтрек к фильму "John Wick 3".















