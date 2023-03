сегодня



Вокалист BUSH: «Я был шокирован решением суда по делу Роу против Уйэда»



Gavin Rossdale в недавней беседе с радиостанцией Q104.3 рассказал о том, что послужило вдохновением для создании текста для "More Than Machines".



«Это была одна из последних песен, которые мы написали для альбома. И, как ни странно, до того, как эта песня была написана, возникла история с делом Роу против Уйэда. И я был просто в шоке. Я реально ощутил это — я почувствовал вторжение, и я ощутил, что необходимо заботиться о женщинах, которым теперь говорили, диктовали в отношении их тел. Я не мог к этому привыкнуть. Может быть, я англичанин, может быть, я слишком либертарианский... Я просто думал: "Что это такое?" Это было для меня как шип в ботинке.



Ты отдаешь пластинку своему лейблу, а они всегда говорят: "Дайте нам ещё пару песен". Это просто такой танец — танец лейбла. И это разумный поступок, но для автора песен это тяжело, потому что ты, по сути, говоришь ему: "Это было здорово. Спасибо тебе большое за эти восемь месяцев работы". Не мог бы ты поработать немного больше, немного дольше и сделать что-то ещё, сделать что-то лучше?" Но мне это дало возможность вписать туда эти слова. И когда эта строчка пришла ко мне, — "Girls are in control, not the government" — я был очень счастлив, потому что это придало смысл и ценность существованию в группе.



Я не любитель поговорить по душам, я не политик, как все. Я ориентирован на человека. Поэтому, когда я могу предложить такое и поговорить об этом, я сразу начинаю думать: "Почему все остальные не говорят об этом?" Так что было прекрасно, когда я смог соединить волнующую меня тему с музыкой».







