Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео METALLICA 76
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 63
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 23
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 22
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 13
*Видео с выступления FEAR FACTORY 10
*Дэтующие бабушки предпочитают холодный! 10
*Новое видео и концертный альбом от CRADLE OF FILTH 9
*Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео METALLICA 76
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 63
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 23
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 22
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
[= ||| все новости группы



*

Bush

*



7 мар 2023 : 		 Вокалист BUSH: «Я был шокирован решением суда по делу Роу против Уйэда»

23 фев 2023 : 		 AMY LEE присоединилась к BUSH

19 сен 2022 : 		 Новая песня BUSH

11 авг 2022 : 		 Вокалисту BUSH нравится менять обстановку

6 авг 2022 : 		 Вокалист BUSH — о запретах на аборты

27 июл 2022 : 		 Новая песня BUSH

8 июн 2022 : 		 Новый сингл BUSH выйдет летом

8 мар 2022 : 		 У вокалиста BUSH есть 18 песен

15 май 2021 : 		 У вокалиста BUSH уже есть десять

15 дек 2020 : 		 Вокалист BUSH: «А надо ли продолжать пожимать руки?»

23 ноя 2020 : 		 Вокалист BUSH рад раннему успеху группы

22 июл 2020 : 		 Видео с релиз-вечеринки BUSH

16 июл 2020 : 		 BUSH онлайн

5 июн 2020 : 		 Новая песня басиста BUSH

5 июн 2020 : 		 Вокалист BUSH — о выпуске альбома летом

27 апр 2020 : 		 Видео от BUSH

22 апр 2020 : 		 Вокалист BUSH: «Надеюсь, что люди извлекут урок из ситуации»

14 апр 2020 : 		 Вокалист BUSH: «У нас есть шанс на обнуление»

13 апр 2020 : 		 Новый альбом BUSH выйдет летом

9 апр 2020 : 		 Акустика от вокалиста BUSH

1 апр 2020 : 		 Акустика от вокалиста BUSH

29 мар 2020 : 		 Новый концертный релиз BUSH выйдет весной

19 мар 2020 : 		 Вокалист BUSH о пандемии коронавируса

18 мар 2020 : 		 Новое видео BUSH

4 мар 2020 : 		 Новая песня BUSH

11 май 2019 : 		 Новый альбом BUSH выйдет осенью
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист BUSH: «Я был шокирован решением суда по делу Роу против Уйэда»



zoom
Gavin Rossdale в недавней беседе с радиостанцией Q104.3 рассказал о том, что послужило вдохновением для создании текста для "More Than Machines".

«Это была одна из последних песен, которые мы написали для альбома. И, как ни странно, до того, как эта песня была написана, возникла история с делом Роу против Уйэда. И я был просто в шоке. Я реально ощутил это — я почувствовал вторжение, и я ощутил, что необходимо заботиться о женщинах, которым теперь говорили, диктовали в отношении их тел. Я не мог к этому привыкнуть. Может быть, я англичанин, может быть, я слишком либертарианский... Я просто думал: "Что это такое?" Это было для меня как шип в ботинке.

Ты отдаешь пластинку своему лейблу, а они всегда говорят: "Дайте нам ещё пару песен". Это просто такой танец — танец лейбла. И это разумный поступок, но для автора песен это тяжело, потому что ты, по сути, говоришь ему: "Это было здорово. Спасибо тебе большое за эти восемь месяцев работы". Не мог бы ты поработать немного больше, немного дольше и сделать что-то ещё, сделать что-то лучше?" Но мне это дало возможность вписать туда эти слова. И когда эта строчка пришла ко мне, — "Girls are in control, not the government" — я был очень счастлив, потому что это придало смысл и ценность существованию в группе.

Я не любитель поговорить по душам, я не политик, как все. Я ориентирован на человека. Поэтому, когда я могу предложить такое и поговорить об этом, я сразу начинаю думать: "Почему все остальные не говорят об этом?" Так что было прекрасно, когда я смог соединить волнующую меня тему с музыкой».




Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 234

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом