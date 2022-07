сегодня



Новая песня BUSH



"More Than Machines", новая песня группы BUSH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Art Of Survival", выход которого запланирован на седьмое октября на BMG.



Трек-лист:



01. Heavy Is The Ocean

02. Slow Me

03. More Than Machines

04. May Your Love Be Pure

05. Shark Bite

06. Human Sand

07. Kiss Me I'm Dead

08. Identity

09. Creatures of the Fire

10. Judas Is A Riot

11. Gunfight

12. 1000 Years







