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Напишет ли вокалист BUSH автобиографию?



В рамках беседы "Rock & Review With Eric Dahl" вокалистом BUSH Gavin Rossdale ответил на вопрос, напишет ли он когда-нибудь автобиографию:



«Говорят, что в каждом человеке есть хотя бы одна книга. Но, конечно, Кристофер Хитченс, великий английский фельетонист, сказал: "И довольно часто именно там она и должна оставаться".



Есть ряд вещей, которые произошли со мной, и которые было неуместно комментировать, просто потому что это было не подобающе. И озарения, и события, которые произошли, не являются частью некоего дневника. И я считаю, что однажды было бы неплохо написать что-то вроде несерьёзных мемуаров в духе Патти Смит... Так что мне было бы интересно сделать что-то наподобие такого рода книги. Вроде того, как если бы вы подошли к большой картине и отделили от нее маленькую часть, маленький кусочек. Если бы я мог сплести вместе несколько удивительных моментов, то я бы рассмотрел это предложение. Я бы не стал делать что-то вроде: "А потом, после Рождества, в январе, там..." Всё, о чем люди могут прочитать или уже знают, не будет для меня представлять никакого интереса».







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