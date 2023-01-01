Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 61
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
*UDO DIRKSCHNEIDER хочет отпраздновать 50-летие творческой де... 15
*FLOTSAM AND JETSAM не нужны в США 14
*Новый песни MÖTLEY CRÜE «очень хороши» 10
*COREY TAYLOR: «Да мне даже ходить больно!» 10
*MACHINE HEAD и FEAR FACTORY джемуют вместе! 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 61
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
[= ||| все новости группы



*

Bush

*



26 сен 2023 : 		 Почему BUSH только сейчас выпускают сборник лучшего

21 сен 2023 : 		 Новая песня BUSH

20 сен 2023 : 		 Сборник BUSH выйдет в ноябре

7 сен 2023 : 		 Сборник лучшего от BUSH

5 июл 2023 : 		 Напишет ли вокалист BUSH автобиографию?

3 май 2023 : 		 Новая песня BUSH

7 мар 2023 : 		 Вокалист BUSH: «Я был шокирован решением суда по делу Роу против Уйэда»

23 фев 2023 : 		 AMY LEE присоединилась к BUSH

19 сен 2022 : 		 Новая песня BUSH

11 авг 2022 : 		 Вокалисту BUSH нравится менять обстановку

6 авг 2022 : 		 Вокалист BUSH — о запретах на аборты

27 июл 2022 : 		 Новая песня BUSH

8 июн 2022 : 		 Новый сингл BUSH выйдет летом

8 мар 2022 : 		 У вокалиста BUSH есть 18 песен

15 май 2021 : 		 У вокалиста BUSH уже есть десять

15 дек 2020 : 		 Вокалист BUSH: «А надо ли продолжать пожимать руки?»

23 ноя 2020 : 		 Вокалист BUSH рад раннему успеху группы

22 июл 2020 : 		 Видео с релиз-вечеринки BUSH

16 июл 2020 : 		 BUSH онлайн

5 июн 2020 : 		 Новая песня басиста BUSH

5 июн 2020 : 		 Вокалист BUSH — о выпуске альбома летом

27 апр 2020 : 		 Видео от BUSH

22 апр 2020 : 		 Вокалист BUSH: «Надеюсь, что люди извлекут урок из ситуации»

14 апр 2020 : 		 Вокалист BUSH: «У нас есть шанс на обнуление»

13 апр 2020 : 		 Новый альбом BUSH выйдет летом

9 апр 2020 : 		 Акустика от вокалиста BUSH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Почему BUSH только сейчас выпускают сборник лучшего



zoom
Gavin Rossdale в программе "Jim Kerr Rock & Roll Morning Show" объяснил, почему группа только сейчас решила выпустить сборник лучших песен:

«Я всегда воспринимал это как "лебединую песню" и как некую отговорку. Ну, это не оправдание, потому что это непорядочно, потому что я сам, когда рос, доставал чей-то " greatest-hits" [альбом], это было очень удобно. Я говорил: "О, какая удобная пластинка". Это было очень здорово. Это как закуска к группе, в отличие от глубокого погружения. Я всегда был одержим идеей прогресса, будущего и не опирался на прошлое, имел потрясающий каталог, но не опирался на него, потому что чувствовал, что попадешь в ловушку. И поэтому я всегда стремился писать новую музыку и не делать этого, потому что не хотел дать неправильный сигнал, а теперь я сделал это, потому что, как и для всего, настало время».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 122

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом