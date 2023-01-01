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Почему BUSH только сейчас выпускают сборник лучшего



Gavin Rossdale в программе "Jim Kerr Rock & Roll Morning Show" объяснил, почему группа только сейчас решила выпустить сборник лучших песен:



«Я всегда воспринимал это как "лебединую песню" и как некую отговорку. Ну, это не оправдание, потому что это непорядочно, потому что я сам, когда рос, доставал чей-то " greatest-hits" [альбом], это было очень удобно. Я говорил: "О, какая удобная пластинка". Это было очень здорово. Это как закуска к группе, в отличие от глубокого погружения. Я всегда был одержим идеей прогресса, будущего и не опирался на прошлое, имел потрясающий каталог, но не опирался на него, потому что чувствовал, что попадешь в ловушку. И поэтому я всегда стремился писать новую музыку и не делать этого, потому что не хотел дать неправильный сигнал, а теперь я сделал это, потому что, как и для всего, настало время».







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