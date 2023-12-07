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Bush

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У вокалиста BUSH уже есть семь новых песен



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Gavin Rossdale в недавнем интервью подтвердил, что работа над новым материалом уже идет:

«У меня уже есть семь песен для новой пластинки. Так что постараемся сделать новую пластинку уже в начале следующего года».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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7 дек 2023
YNWA
Это хорошо. Прошлогодний "The Art of Survival" чрезвычайно порадовал.

просмотров: 174

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