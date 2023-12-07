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У вокалиста BUSH уже есть семь новых песен



Gavin Rossdale в недавнем интервью подтвердил, что работа над новым материалом уже идет:



«У меня уже есть семь песен для новой пластинки. Так что постараемся сделать новую пластинку уже в начале следующего года».







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