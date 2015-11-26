Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD — о дебютном альбоме FIGHT 83
*ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!» 55
*TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захва... 52
*Лидер PAIN/HYPOCRISY уходит из LINDEMANN 48
*Гитарист DEFTONES верит в плоскую Землю и заявил, что вакцин... 31
[= ||| все новости группы



*

Bush

*



23 ноя 2020 : 		 Вокалист BUSH рад раннему успеху группы

22 июл 2020 : 		 Видео с релиз-вечеринки BUSH

16 июл 2020 : 		 BUSH онлайн

5 июн 2020 : 		 Новая песня басиста BUSH

5 июн 2020 : 		 Вокалист BUSH — о выпуске альбома летом

27 апр 2020 : 		 Видео от BUSH

22 апр 2020 : 		 Вокалист BUSH: «Надеюсь, что люди извлекут урок из ситуации»

14 апр 2020 : 		 Вокалист BUSH: «У нас есть шанс на обнуление»

13 апр 2020 : 		 Новый альбом BUSH выйдет летом

9 апр 2020 : 		 Акустика от вокалиста BUSH

1 апр 2020 : 		 Акустика от вокалиста BUSH

29 мар 2020 : 		 Новый концертный релиз BUSH выйдет весной

19 мар 2020 : 		 Вокалист BUSH о пандемии коронавируса

18 мар 2020 : 		 Новое видео BUSH

4 мар 2020 : 		 Новая песня BUSH

11 май 2019 : 		 Новый альбом BUSH выйдет осенью

30 июн 2018 : 		 BUSH начнут запись в этом году

17 окт 2017 : 		 GAVIN ROSSDALE и BUSH на BMG

21 сен 2017 : 		 Новое видео BUSH

10 мар 2017 : 		 Новая песня BUSH

8 мар 2017 : 		 Новое видео BUSH

6 фев 2017 : 		 Новый альбом BUSH выйдет весной

24 янв 2017 : 		 BUSH завершили работу над альбомом

21 июн 2016 : 		 Новое видео BUSH

4 авг 2015 : 		 Вокалист BUSH разводится с Gwen Stefani

21 дек 2014 : 		 Видео с выступления BUSH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист BUSH рад раннему успеху группы



*
zoom
*
* *
В рамках беседы с FM99 WNOR вокалист BUSH Gavin Rossdale ответил на вопрос о том, какие он испытывал ощущения от того, что дебютная пластинка британской группы активно крутилась на американском радио в год своего выхода и стала одной из знаковых в альтернативном роке:

«Это было просто сумасшествие, потому что мы скакнули от буквальной безвестности к тому, чтобы быть на радио и иметь хитовую песню, — "Everything Zen", и стали частью этой музыки, хотя сами мы были из Лондона. Так что это была интеллектуальная встреча, и это было просто прекрасно, благодаря этому я сейчас здесь. Так что я бесконечно благодарен за это!»



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 135

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом