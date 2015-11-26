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Вокалист BUSH рад раннему успеху группы



В рамках беседы с FM99 WNOR вокалист BUSH Gavin Rossdale ответил на вопрос о том, какие он испытывал ощущения от того, что дебютная пластинка британской группы активно крутилась на американском радио в год своего выхода и стала одной из знаковых в альтернативном роке:



«Это было просто сумасшествие, потому что мы скакнули от буквальной безвестности к тому, чтобы быть на радио и иметь хитовую песню, — "Everything Zen", и стали частью этой музыки, хотя сами мы были из Лондона. Так что это была интеллектуальная встреча, и это было просто прекрасно, благодаря этому я сейчас здесь. Так что я бесконечно благодарен за это!»





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