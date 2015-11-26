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Bush

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У вокалиста BUSH уже есть десять



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В рамках недавнего интервью с "The Jeremy White Podcast" вокалистом BUSH Gavin Rossdale сообщил, что сочинил ещё десять новых композиций:

«Я где-то в середине процесса. А затем я также планирую поработать — посмотреть, что есть у группы, посмотреть, что есть у продюсера/соавтора ["The Kingdom"] Tyler'a [Bates'a]. Я просто хочу сделать отличный альбом. У меня уже есть 10 песен для нового альбома.

У нас 30 миллионов прослушиваний "The Kingdom". Было бы у нас 100 миллионов, если бы мы поехали в тур? Возможно. Но послушайте, люди умирали. Мы оставались в безопасности. Мир рухнул. Я ни минуты не жаловался на это. Все справляются с разными ситуациями. Я думаю, когда мы вернёмся [к живым концертам], это будет похоже на "Ревущие двадцатые".

Я хочу, чтобы все приходили на концерты, не боялись запретов, веселились и отрывались. Это будет настоящий праздник жизни. Поэтому я думаю, что было бы разумно — если вы, ребята, согласны — [чтобы мы] записали новую пластинку, а потом поехали в конце года или в следующем году и объездили всех вокруг, прокатали все эти новые записи. Ну а почему бы и нет?»

BUSH





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