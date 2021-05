сегодня



У вокалиста BUSH уже есть десять



В рамках недавнего интервью с "The Jeremy White Podcast" вокалистом BUSH Gavin Rossdale сообщил, что сочинил ещё десять новых композиций:



«Я где-то в середине процесса. А затем я также планирую поработать — посмотреть, что есть у группы, посмотреть, что есть у продюсера/соавтора ["The Kingdom"] Tyler'a [Bates'a]. Я просто хочу сделать отличный альбом. У меня уже есть 10 песен для нового альбома.



У нас 30 миллионов прослушиваний "The Kingdom". Было бы у нас 100 миллионов, если бы мы поехали в тур? Возможно. Но послушайте, люди умирали. Мы оставались в безопасности. Мир рухнул. Я ни минуты не жаловался на это. Все справляются с разными ситуациями. Я думаю, когда мы вернёмся [к живым концертам], это будет похоже на "Ревущие двадцатые".



Я хочу, чтобы все приходили на концерты, не боялись запретов, веселились и отрывались. Это будет настоящий праздник жизни. Поэтому я думаю, что было бы разумно — если вы, ребята, согласны — [чтобы мы] записали новую пластинку, а потом поехали в конце года или в следующем году и объездили всех вокруг, прокатали все эти новые записи. Ну а почему бы и нет?»













+0 -0



просмотров: 159