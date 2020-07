сегодня



BUSH онлайн



BUSH планируют отметить выход восьмого студийного альбома под названием "The Kingdom", релиз которого намечен на семнадцатое июля, концертным выступлением, которое будет транслироваться онлайн, — событие стартует в 9 p.m. EDT/6 p.m. PDT 18 июля. В рамках концерта у слушателей будет возможность приобрести альбом по специальной цене — $5,99, CD: $8,99, плюс почтовые расходы. а также получить два эксклюзивных бонус-трека. 50 центов с каждого проданного релиза будут направлены благотворительной организации When We All Vote, пропагандирующую участие в выборах как можно большего числа человек.











