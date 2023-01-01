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*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 89
*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 60
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 57
*DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв... 29
*DAVID ELLEFSON: «Наконец-то я снова могу носить свои футболк... 28
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*

Bush

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28 окт 2023 : 		 Вокалист BUSH: «Целиком сыграть первый альбом?»

11 окт 2023 : 		 Новое видео BUSH

26 сен 2023 : 		 Почему BUSH только сейчас выпускают сборник лучшего

21 сен 2023 : 		 Новая песня BUSH

20 сен 2023 : 		 Сборник BUSH выйдет в ноябре

7 сен 2023 : 		 Сборник лучшего от BUSH

5 июл 2023 : 		 Напишет ли вокалист BUSH автобиографию?

3 май 2023 : 		 Новая песня BUSH

7 мар 2023 : 		 Вокалист BUSH: «Я был шокирован решением суда по делу Роу против Уйэда»

23 фев 2023 : 		 AMY LEE присоединилась к BUSH

19 сен 2022 : 		 Новая песня BUSH

11 авг 2022 : 		 Вокалисту BUSH нравится менять обстановку

6 авг 2022 : 		 Вокалист BUSH — о запретах на аборты

27 июл 2022 : 		 Новая песня BUSH

8 июн 2022 : 		 Новый сингл BUSH выйдет летом

8 мар 2022 : 		 У вокалиста BUSH есть 18 песен

15 май 2021 : 		 У вокалиста BUSH уже есть десять

15 дек 2020 : 		 Вокалист BUSH: «А надо ли продолжать пожимать руки?»

23 ноя 2020 : 		 Вокалист BUSH рад раннему успеху группы

22 июл 2020 : 		 Видео с релиз-вечеринки BUSH

16 июл 2020 : 		 BUSH онлайн

5 июн 2020 : 		 Новая песня басиста BUSH

5 июн 2020 : 		 Вокалист BUSH — о выпуске альбома летом

27 апр 2020 : 		 Видео от BUSH

22 апр 2020 : 		 Вокалист BUSH: «Надеюсь, что люди извлекут урок из ситуации»

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Вокалист BUSH: «Целиком сыграть первый альбом?»



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Gavin Rossdale в рамках визита на радиостанцию WRIF ответил на вопрос о том, планирует ли коллектив как-то отметить 30-летие альбома "Sixteen Stone":

«Не знаю. Раньше я никогда об этом не думал, но мне кажется, что было бы очень забавно сыграть эту пластинку, нота в ноту, от начала до конца.

Это стало настолько... Люди настолько глубоко впитали ее в свою ДНК, что, хотя я могу... Порядок песен просто удивительный. Я даже не знаю, как получился именно такой порядок песен... Это не дает мне покоя, потому что я как будто не имею к этому никакого отношения. Но я не могу представить, что я не имею к этому никакого отношения. В этом нет никакой логики, но, по-моему, это просто забавно!»




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