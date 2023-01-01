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Вокалист BUSH: «Целиком сыграть первый альбом?»



Gavin Rossdale в рамках визита на радиостанцию WRIF ответил на вопрос о том, планирует ли коллектив как-то отметить 30-летие альбома "Sixteen Stone":



«Не знаю. Раньше я никогда об этом не думал, но мне кажется, что было бы очень забавно сыграть эту пластинку, нота в ноту, от начала до конца.



Это стало настолько... Люди настолько глубоко впитали ее в свою ДНК, что, хотя я могу... Порядок песен просто удивительный. Я даже не знаю, как получился именно такой порядок песен... Это не дает мне покоя, потому что я как будто не имею к этому никакого отношения. Но я не могу представить, что я не имею к этому никакого отношения. В этом нет никакой логики, но, по-моему, это просто забавно!»







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