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*MIKE PORTNOY ñíîâà â DREAM THEATER! 68
*Ëèäåð W.A.S.P.: «Íåëüçÿ çàïðåùàòü ñâîáîäó âûñêàçûâàíèé» 60
*Âîêàëèñò IN FLAMES î òåëåôîíàõ íà êîíöåðòàõ: «Ìíå ïî áàðàáàí... 37
*Áàðàáàíùèê METALLICA î íîâîì àëüáîìå: «Ìíå íðàâèòñÿ òî, ÷òî ... 30
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*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — îäèí èç ñàìûõ âàæíûõ ïåâöîâ... 28
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*ROBERT TRUJILLO îòûãðàë ïîëíîöåííîå øîó ñ SUICIDAL TENDENCIE... 16
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*MIKE PORTNOY ñíîâà â DREAM THEATER! 68
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Bush

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2 íîÿ 2023 : 		 BUSH â "The Talk"

28 îêò 2023 : 		 Âîêàëèñò BUSH: «Öåëèêîì ñûãðàòü ïåðâûé àëüáîì?»

11 îêò 2023 : 		 Íîâîå âèäåî BUSH

26 ñåí 2023 : 		 Ïî÷åìó BUSH òîëüêî ñåé÷àñ âûïóñêàþò ñáîðíèê ëó÷øåãî

21 ñåí 2023 : 		 Íîâàÿ ïåñíÿ BUSH

20 ñåí 2023 : 		 Ñáîðíèê BUSH âûéäåò â íîÿáðå

7 ñåí 2023 : 		 Ñáîðíèê ëó÷øåãî îò BUSH

5 èþë 2023 : 		 Íàïèøåò ëè âîêàëèñò BUSH àâòîáèîãðàôèþ?

3 ìàé 2023 : 		 Íîâàÿ ïåñíÿ BUSH

7 ìàð 2023 : 		 Âîêàëèñò BUSH: «ß áûë øîêèðîâàí ðåøåíèåì ñóäà ïî äåëó Ðîó ïðîòèâ Óéýäà»

23 ôåâ 2023 : 		 AMY LEE ïðèñîåäèíèëàñü ê BUSH

19 ñåí 2022 : 		 Íîâàÿ ïåñíÿ BUSH

11 àâã 2022 : 		 Âîêàëèñòó BUSH íðàâèòñÿ ìåíÿòü îáñòàíîâêó

6 àâã 2022 : 		 Âîêàëèñò BUSH — î çàïðåòàõ íà àáîðòû

27 èþë 2022 : 		 Íîâàÿ ïåñíÿ BUSH

8 èþí 2022 : 		 Íîâûé ñèíãë BUSH âûéäåò ëåòîì

8 ìàð 2022 : 		 Ó âîêàëèñòà BUSH åñòü 18 ïåñåí

15 ìàé 2021 : 		 Ó âîêàëèñòà BUSH óæå åñòü äåñÿòü

15 äåê 2020 : 		 Âîêàëèñò BUSH: «À íàäî ëè ïðîäîëæàòü ïîæèìàòü ðóêè?»

23 íîÿ 2020 : 		 Âîêàëèñò BUSH ðàä ðàííåìó óñïåõó ãðóïïû

22 èþë 2020 : 		 Âèäåî ñ ðåëèç-âå÷åðèíêè BUSH

16 èþë 2020 : 		 BUSH îíëàéí

5 èþí 2020 : 		 Íîâàÿ ïåñíÿ áàñèñòà BUSH

5 èþí 2020 : 		 Âîêàëèñò BUSH — î âûïóñêå àëüáîìà ëåòîì

27 àïð 2020 : 		 Âèäåî îò BUSH

22 àïð 2020 : 		 Âîêàëèñò BUSH: «Íàäåþñü, ÷òî ëþäè èçâëåêóò óðîê èç ñèòóàöèè»
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BUSH â "The Talk"



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BUSH ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ïðîãðàììå "The Talk", ãäå áûëà èñïîëíåíà êîìïîçèöèÿ "Machinehead".

.@bushofficial will be with us today ðŸ˜† pic.twitter.com/sKudP0Q1o3






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