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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 64
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 24
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
[= ||| все новости группы



*

Bush

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3 май 2023 : 		 Новая песня BUSH

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23 фев 2023 : 		 AMY LEE присоединилась к BUSH

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15 дек 2020 : 		 Вокалист BUSH: «А надо ли продолжать пожимать руки?»

23 ноя 2020 : 		 Вокалист BUSH рад раннему успеху группы

22 июл 2020 : 		 Видео с релиз-вечеринки BUSH

16 июл 2020 : 		 BUSH онлайн

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22 апр 2020 : 		 Вокалист BUSH: «Надеюсь, что люди извлекут урок из ситуации»

14 апр 2020 : 		 Вокалист BUSH: «У нас есть шанс на обнуление»

13 апр 2020 : 		 Новый альбом BUSH выйдет летом

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29 мар 2020 : 		 Новый концертный релиз BUSH выйдет весной

19 мар 2020 : 		 Вокалист BUSH о пандемии коронавируса

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4 мар 2020 : 		 Новая песня BUSH
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|||| 3 май 2023

Новая песня BUSH



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"All Things Must Change", новая песня группы BUSH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из делюкс-версии альбома "The Art Of Survival", выход которого запланирован на девятое июня:




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