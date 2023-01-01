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Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а...
64
Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли...
48
Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме...
24
OZZY OSBOURNE скучает по зрителям
22
Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все...
16
все новости группы
Bush
Великобритания
Alternative Rock
Hard Rock
http://www.bushofficial.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/bushofficial
3 май 2023
:
Новая песня BUSH
7 мар 2023
:
Вокалист BUSH: «Я был шокирован решением суда по делу Роу против Уйэда»
23 фев 2023
:
AMY LEE присоединилась к BUSH
19 сен 2022
:
Новая песня BUSH
11 авг 2022
:
Вокалисту BUSH нравится менять обстановку
6 авг 2022
:
Вокалист BUSH — о запретах на аборты
27 июл 2022
:
Новая песня BUSH
8 июн 2022
:
Новый сингл BUSH выйдет летом
8 мар 2022
:
У вокалиста BUSH есть 18 песен
15 май 2021
:
У вокалиста BUSH уже есть десять
15 дек 2020
:
Вокалист BUSH: «А надо ли продолжать пожимать руки?»
23 ноя 2020
:
Вокалист BUSH рад раннему успеху группы
22 июл 2020
:
Видео с релиз-вечеринки BUSH
16 июл 2020
:
BUSH онлайн
5 июн 2020
:
Новая песня басиста BUSH
5 июн 2020
:
Вокалист BUSH — о выпуске альбома летом
27 апр 2020
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Видео от BUSH
22 апр 2020
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Вокалист BUSH: «Надеюсь, что люди извлекут урок из ситуации»
14 апр 2020
:
Вокалист BUSH: «У нас есть шанс на обнуление»
13 апр 2020
:
Новый альбом BUSH выйдет летом
9 апр 2020
:
Акустика от вокалиста BUSH
1 апр 2020
:
Акустика от вокалиста BUSH
29 мар 2020
:
Новый концертный релиз BUSH выйдет весной
19 мар 2020
:
Вокалист BUSH о пандемии коронавируса
18 мар 2020
:
Новое видео BUSH
4 мар 2020
:
Новая песня BUSH
11 май 2019
:
Новый альбом BUSH выйдет осенью
30 июн 2018
:
BUSH начнут запись в этом году
17 окт 2017
:
GAVIN ROSSDALE и BUSH на BMG
21 сен 2017
:
Новое видео BUSH
10 мар 2017
:
Новая песня BUSH
8 мар 2017
:
Новое видео BUSH
6 фев 2017
:
Новый альбом BUSH выйдет весной
24 янв 2017
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BUSH завершили работу над альбомом
21 июн 2016
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Новое видео BUSH
4 авг 2015
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Вокалист BUSH разводится с Gwen Stefani
21 дек 2014
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Видео с выступления BUSH
26 ноя 2014
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Новая песня BUSH
"All Things Must Change", новая песня группы BUSH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из делюкс-версии альбома "The Art Of Survival", выход которого запланирован на девятое июня:
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Сообщений нет