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Mike Portnoy

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MIKE PORTNOY — о своей физической форме



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Во время беседы в последнем эпизоде подкаста Дина Делрея "Let There Be Talk" бывший барабанщик DREAM THEATER, а ныне участник THE WINERY DOGS Mike Portnoy рассказал о том, как он приводит себя в форму для живых выступлений и каков его режим тренировок в туре:

«Я хуже всех, чувак. Я вообще не в форме. Я могу отыграть трёхчасовое шоу без проблем, потому что для меня это просто мышечная память. Это те мышцы, которые я использовал в течение 45 лет или около того. Так что я могу играть трёхчасовое шоу без проблем, но если бы мне пришлось бежать трусцой по кварталу, я бы умер. Я не могу этого сделать... Моё тело начинает ощущать нагрузки в этом возрасте. У меня постоянно болит спина.

Что мне делать? Я не знаю. Я стараюсь заботиться о себе как можно лучше, но это тяжело в туре, когда так много путешествуешь, как я.

У меня нет ответов. Много болеутоляющих».

На вопрос Делрея, занимается ли он йогой или растяжкой перед живыми выступлениями, Portnoy ответил:

«В этом я тоже плох. Я не могу коснуться пальцев ног... Честно говоря, у меня были проблемы... На четвёртом десятке у меня появился сильный тендинит в локте, и мне пришлось начать носить скобу на сцене, когда я пытался восстановиться после этого. И в тот момент я начал регулярно ходить на массаж — знаете, настоящий массаж. Массажист приходил на концерты каждый день, и мне делали массаж перед выходом на сцену. И это мне очень помогло. Регулярно делать массаж и, возможно, ходить к мануальному терапевту как можно чаще — это помогает».




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