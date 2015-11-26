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*Live Nation сокращает гонорары музыкантам и переводит на них... 34
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Mike Portnoy

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24 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY против новых правил Live Nation

22 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY: «И зачем мне автобиография?»

19 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY: «Новый год встретил с басистом DREAM THEATER, и нам было хорошо!»

16 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY на новом сингле CULT STARS FROM MARS

12 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

10 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY записал кавер-версию композиции Джона Леннона

6 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY о коллекции винила

2 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY о том, как впервые услышал RUSH

26 май 2020 : 		 JEN MAJURA, GUS G. и MIKE PORTNOY исполняют хит Джорджа Харрисона

13 май 2020 : 		 MIKE PORTNOY с дочкой исполняет "I Wanna Stay Home"

23 апр 2020 : 		 MIKE PORTNOY исполняет RAMONES

25 фев 2020 : 		 MIKE PORTNOY выступил с защитой музыкантов, берущих деньги за встречи с фанатами

10 фев 2020 : 		 MIKE PORTNOY о своем уходе из DREAM THEATER: «Мне надо было так поступить»

10 фев 2020 : 		 MIKE PORTNOY: «Я знал о болезни Нила Пирта два года»

22 янв 2020 : 		 MIKE PORTNOY о возможной работе с John'ом Petrucci

16 янв 2020 : 		 MIKE PORTNOY заявил, что не собирался в тур с RUSH

15 янв 2020 : 		 MIKE PORTNOY опубликовал редкое видео DREAM THEATER в честь Нила Пирта

26 дек 2019 : 		 MIKE PORTNOY с дочкой угадывают песни THE BEATLES

28 окт 2019 : 		 MIKE PORTNOY опубликовал видео с выступления SHATTERED FORTRESS

23 окт 2019 : 		 PHIL DEMMEL о сотрудничестве с MIKE PORTNOY и Bobby "Blitz" Ellsworth

12 сен 2019 : 		 MIKE PORTNOY: «Не хочу раскачивать лодку с DREAM THEATER»

11 фев 2019 : 		 MIKE PORTNOY и JORDAN RUDESS выступили вместе

28 янв 2019 : 		 MIKE PORTNOY о возможном участии в RUSH

25 янв 2019 : 		 MIKE PORTNOY: «Я такой же фанат музыки, каким был в тринадцать»

13 ноя 2018 : 		 MIKE PORTNOY: «А ведь LARS был прав!»

12 июл 2018 : 		 MIKE PORTNOY: «Я не самый лучший барабанщик»
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|||| сегодня

MIKE PORTNOY против новых правил Live Nation



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MIKE PORTNOY отреагировал на инициативу Live Nation по пересмотру отношений с артистами:

«Отвратительно. Это корпоративная жадность в худшем случае. Очень плохо, что стриминговые сервисы уже отняли у артистов почти весь доход от музыки, оставив единственный способ заработать на жизнь, отправляясь на гастроли. Затем COVID-19 забрал этот доход у каждого из нас на неопределённый срок — на этот и на следующий год (а может, и дальше?).

И теперь жадная машина Live Nation меняет свою политику, после того как гастроли в конце концов возобновятся, и изменяет условия концертов, когда артистам придётся бороться, чтобы заработать на жизнь, и в то же время нести ответственность за свои потери!!!

Это абсолютно неприемлемо».

Drum Legend MIKE PORTNOY Slams Live Nation For Policy Changes Made Due to COVID-19 Pandemic -



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

YNWA


24 июн 2020, 19:38		Может тогда лучше автобиграфию?


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