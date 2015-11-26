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MIKE PORTNOY против новых правил Live Nation



MIKE PORTNOY отреагировал на инициативу Live Nation по пересмотру отношений с артистами:



«Отвратительно. Это корпоративная жадность в худшем случае. Очень плохо, что стриминговые сервисы уже отняли у артистов почти весь доход от музыки, оставив единственный способ заработать на жизнь, отправляясь на гастроли. Затем COVID-19 забрал этот доход у каждого из нас на неопределённый срок — на этот и на следующий год (а может, и дальше?).



И теперь жадная машина Live Nation меняет свою политику, после того как гастроли в конце концов возобновятся, и изменяет условия концертов, когда артистам придётся бороться, чтобы заработать на жизнь, и в то же время нести ответственность за свои потери!!!



Это абсолютно неприемлемо».







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