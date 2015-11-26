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MIKE PORTNOY : «И зачем мне автобиография?»



MIKE PORTNOY в недавнем интервью ответил на вопрос о том, думал ли он над тем, чтобы написать автобиографию:



«Если честно, то не особо. У меня был ряд предложений от разных издателей уже достаточно давно, и если честно... Я не знаю. Кажется, всё и так давно рассказано. Все мои годы в DREAM THEATER — с 1985-го по 2010-й — отлично задокументированы. В "Lifting Shadows" всё подробно расписано. И потом всё, что я сделал за последние десять лет... Я дал уже столько интервью — всё до дыр протёрто. И если честно, то в этом году я решил с этим делом прекратить. Я устал от того, что слова постоянно вырываются из контекста и используются ради кликбейта на всяких металл-сайтах, и всё такое. Так что писать книгу или автобиографию — это словно подкормить их в очередной раз — они всё обольют желчью, тонной негатива и вырванными ради кликов цитатами. И я даже не знаю... Мне не нужна эта драма. И группам, с которыми я играю или играл, это тем более ни к чему. Так что я лучше изолируюсь от этого».













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