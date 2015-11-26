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Mike Portnoy

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22 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY: «И зачем мне автобиография?»

19 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY: «Новый год встретил с басистом DREAM THEATER, и нам было хорошо!»

16 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY на новом сингле CULT STARS FROM MARS

12 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

10 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY записал кавер-версию композиции Джона Леннона

6 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY о коллекции винила

2 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY о том, как впервые услышал RUSH

26 май 2020 : 		 JEN MAJURA, GUS G. и MIKE PORTNOY исполняют хит Джорджа Харрисона

13 май 2020 : 		 MIKE PORTNOY с дочкой исполняет "I Wanna Stay Home"

23 апр 2020 : 		 MIKE PORTNOY исполняет RAMONES

25 фев 2020 : 		 MIKE PORTNOY выступил с защитой музыкантов, берущих деньги за встречи с фанатами

10 фев 2020 : 		 MIKE PORTNOY о своем уходе из DREAM THEATER: «Мне надо было так поступить»

10 фев 2020 : 		 MIKE PORTNOY: «Я знал о болезни Нила Пирта два года»

22 янв 2020 : 		 MIKE PORTNOY о возможной работе с John'ом Petrucci

16 янв 2020 : 		 MIKE PORTNOY заявил, что не собирался в тур с RUSH

15 янв 2020 : 		 MIKE PORTNOY опубликовал редкое видео DREAM THEATER в честь Нила Пирта

26 дек 2019 : 		 MIKE PORTNOY с дочкой угадывают песни THE BEATLES

28 окт 2019 : 		 MIKE PORTNOY опубликовал видео с выступления SHATTERED FORTRESS

23 окт 2019 : 		 PHIL DEMMEL о сотрудничестве с MIKE PORTNOY и Bobby "Blitz" Ellsworth

12 сен 2019 : 		 MIKE PORTNOY: «Не хочу раскачивать лодку с DREAM THEATER»

11 фев 2019 : 		 MIKE PORTNOY и JORDAN RUDESS выступили вместе

28 янв 2019 : 		 MIKE PORTNOY о возможном участии в RUSH

25 янв 2019 : 		 MIKE PORTNOY: «Я такой же фанат музыки, каким был в тринадцать»

13 ноя 2018 : 		 MIKE PORTNOY: «А ведь LARS был прав!»

12 июл 2018 : 		 MIKE PORTNOY: «Я не самый лучший барабанщик»

25 июн 2018 : 		 MIKE PORTNOY о Винни Поле
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MIKE PORTNOY: «И зачем мне автобиография?»



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MIKE PORTNOY в недавнем интервью ответил на вопрос о том, думал ли он над тем, чтобы написать автобиографию:

«Если честно, то не особо. У меня был ряд предложений от разных издателей уже достаточно давно, и если честно... Я не знаю. Кажется, всё и так давно рассказано. Все мои годы в DREAM THEATER — с 1985-го по 2010-й — отлично задокументированы. В "Lifting Shadows" всё подробно расписано. И потом всё, что я сделал за последние десять лет... Я дал уже столько интервью — всё до дыр протёрто. И если честно, то в этом году я решил с этим делом прекратить. Я устал от того, что слова постоянно вырываются из контекста и используются ради кликбейта на всяких металл-сайтах, и всё такое. Так что писать книгу или автобиографию — это словно подкормить их в очередной раз — они всё обольют желчью, тонной негатива и вырванными ради кликов цитатами. И я даже не знаю... Мне не нужна эта драма. И группам, с которыми я играю или играл, это тем более ни к чему. Так что я лучше изолируюсь от этого».

MIKE PORTNOY Has No Plans To Write Autobiography:





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