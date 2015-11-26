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Mike Portnoy

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3 окт 2021 : 		 MIKE PORTNOY: «Понимаю, почему слетают туры»

10 авг 2021 : 		 MIKE PORTNOY и ALEX SKOLNICK выражают озабоченность

30 июл 2021 : 		 MIKE PORTNOY — о Джоуи Джордисоне: «Он был невероятным барабанщиком»

27 янв 2021 : 		 MIKE PORTNOY и винил

28 дек 2020 : 		 MIKE PORTNOY пытается взять реванш

11 окт 2020 : 		 MIKE PORTNOY чествует Джона Леннона

9 окт 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

15 авг 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

15 июл 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

9 июл 2020 : 		 MIKE PORTNOY исполняет THE BEATLES

30 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY: «Почему вы не надеваете маски?»

27 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

24 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY против новых правил Live Nation

22 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY: «И зачем мне автобиография?»

19 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY: «Новый год встретил с басистом DREAM THEATER, и нам было хорошо!»

16 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY на новом сингле CULT STARS FROM MARS

12 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

10 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY записал кавер-версию композиции Джона Леннона

6 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY о коллекции винила

2 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY о том, как впервые услышал RUSH

26 май 2020 : 		 JEN MAJURA, GUS G. и MIKE PORTNOY исполняют хит Джорджа Харрисона

13 май 2020 : 		 MIKE PORTNOY с дочкой исполняет "I Wanna Stay Home"

23 апр 2020 : 		 MIKE PORTNOY исполняет RAMONES

25 фев 2020 : 		 MIKE PORTNOY выступил с защитой музыкантов, берущих деньги за встречи с фанатами

10 фев 2020 : 		 MIKE PORTNOY о своем уходе из DREAM THEATER: «Мне надо было так поступить»

10 фев 2020 : 		 MIKE PORTNOY: «Я знал о болезни Нила Пирта два года»
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MIKE PORTNOY: «Понимаю, почему слетают туры»



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MIKE PORTNOY в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о перспективах туров в нынешней ситуации:

«Честно говоря, я не знаю, что чувствую по этому поводу. Я понимаю желание выйти на сцену. У меня был запланирован тур с NEAL MORSE BAND, который должен был начаться в следующем месяце. В итоге нам пришлось отложить его и перенести на следующий год, просто потому, что мы видим, как проходят все остальные туры и люди подцепляют COVID, даже если они привиты. Один человек заразился, а потом шоу срывается. Смотришь, как KISS только начинают свой тур, два или три концерта, а потом Paul [Stanley] заражается, и им приходится сидеть в отеле целую неделю. Затем они только готовятся к новым выступлениям, и тут заболевает Gene [Simmons]. Одна мысль о том, что придется сидеть в гостинице на карантине неделю или две, поставить на паузу все дела, команду, оборудование, грузовики и всё остальное, а также места проведения концертов, пугает. И я понимаю колебания по поводу возвращения. Но в случае с NEAL MORSE BAND мы просто сделали такой выбор. Мы должны были проанализировать ситуацию и решить: "Слушайте, мы действительно хотим играть. Мы умираем от желания выйти на сцену". Но стоит ли это такого риска, и с точки зрения здоровья, и с точки зрения финансов?", если честно... Ты должен поселить всех в отелях на неделю, ты должен оплатить расходы на команду, грузовики и оборудование... И ты теряешь гарантии шоу; ты теряешь весь этот доход...

Я знаю, что мы хотим играть, но мы также должны обеспечивать безопасность. Это трудный выбор... Нам было больно отменять этот тур MORSE BAND, но мы сказали друг другу: "Слушай, во-первых, если нам придётся отменить несколько концертов и сидеть в гостиничных номерах, готовы ли мы нести за это финансовую ответственность?" И все ответили: "Ну нет. Не совсем. Никто не хочет оказаться в затруднительном положении. Поэтому мы решили, что если есть хоть один член группы, которому некомфортно находиться в таком месте и делать это, мы не будем заставлять никого делать то, что ему некомфортно. Поэтому, если не будет единогласного решения, мы договорились, что если хоть один человек не готов вернуться на сцену и пойти на риск, давайте просто подождём».

MIKE PORTNOY Understands Bands



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