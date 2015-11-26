MIKE PORTNOY о возможном участии в RUSH

все новости группы
США
12 сен 2016 :
MIKE PORTNOY'S SHATTERED FORTRESS станут хедлайнерами ProgPower USA 2017 1 июл 2016 :
MIKE PORTNOY планирует целиком исполнить "12 Step Suite" DREAM THEATER 25 мар 2016 :
MIKE PORTNOY: "Барабанщик METALLICA научил меня скромности" 11 мар 2016 :
MIKE PORTNOY не считает себя хорошим барабанщиком 10 фев 2016 :
MIKE PORTNOY рассказал участникам DREAM THEATER о том, как он их любит 13 окт 2015 :
MIKE PORTNOY: «Мне нравится быть участником группы, в которой кто-то привлекает больше внимания, чем я» 21 апр 2015 :
MIKE PORTNOY о новом проекте 3 апр 2015 :
MIKE PORTNOY: «Я никогда не просил о пятилетней паузе для DREAM THEATER» 12 фев 2015 :
MIKE PORTNOY о своем металл-проекте 11 фев 2015 :
MIKE PORTNOY о METAL ALLEGIANCE 26 янв 2015 :
MIKE PORTNOY, BILLY SHEEHAN и PAUL GILBERT исполнили песни THE WHO 6 янв 2015 :
MIKE PORTNOY основал новую группу 2 дек 2014 :
MIKE PORTNOY предупреждает о мошенниках 3 сен 2014 :
MIKE PORTNOY не жалеет об уходе из DREAM THEATER 1 сен 2014 :
MIKE PORTNOY о возможном возвращении в DREAM THEATER 28 июл 2014 :
MIKE PORTNOY вновь негодует... 9 июл 2014 :
MIKE PORTNOY негодует... 15 май 2014 :
MIKE PORTNOY одобряет решение насчёт QUEENSRŸCHE 2 янв 2014 :
MIKE PORTNOY: "Мне больше не интересны барабанные соло" 5 сен 2013 :
MIKE PORTNOY беспокоится о том, что о нём пишут в интернете 2 сен 2013 :
Фрагмент нового DVD PORTNOY SHEEHAN MACALPINE SHERINIAN 28 авг 2013 :
MIKE PORTNOY: «BLACK SABBATH без BILL'a WARD'a — это не реюнион» 6 авг 2013 :
Фрагмент нового DVD PORTNOY SHEEHAN MACALPINE SHERINIAN 5 авг 2013 :
MIKE PORTNOY: «Мой последний комментарий о DREAM THEATER вырван из контекста» 2 авг 2013 :
MIKE PORTNOY вернулся бы в DREAM THEATER 20 июл 2013 :
Трейлер нового DVD MIKE PORTNOY 12 июл 2013 :
MIKE PORTNOY: 'Я один из самых недопонятых музыкантов в мире' 2 июл 2013 :
PORTNOY SHEEHAN MACALPINE SHERINIAN: Трейлер 'Live In Tokyo' 27 июн 2013 :
Концертный релиз PORTNOY SHEEHAN MACALPINE SHERINIAN выйдет в сентябре 20 июн 2013 :
MIKE PORTNOY об уходе из ADRENALINE MOB и своих планах на будущее 28 мар 2013 :
PORTNOY, SHEEHAN, MACALPINE, SHERINIAN: Обложка и трек-лист 9 фев 2013 :
Трейлер нового DVD MIKE PORTNOY 9 фев 2013 :
Концертный релиз PORTNOY, SHEEHAN, MACALPINE, SHERINIAN выйдет в марте 22 янв 2013 :
MIKE PORTNOY о фэн-трибьюте '12 Step Suite' 19 дек 2012 :
Проект PORTNOY, KOTZEN, SHEEHAN закончил работу над альбомом 22 ноя 2012 :
MIKE PORTNOY: «Я ушел из DREAM THEATER потому, что вдохновение и отношения значат для меня больше, чем деньги» 12 ноя 2012 :
PORTNOY, SHEEHAN, MACALPINE, SHERINIAN: концерт в Токио будет сниматься для DVD 12 ноя 2012 :
MIKE PORTNOY недоволен названием, придуманным азиатскими промоутерами 9 ноя 2012 :
MIKE PORTNOY читает рэп 8 ноя 2012 :
MIKE PORTNOY опубликовал видео из Нью-Йорка 5 ноя 2012 :
MIKE PORTNOY о визите в Китай 29 окт 2012 :
MIKE PORTNOY опубликовал видео из Петербурга 21 окт 2012 :
MIKE PORTNOY, BILLY SHEEHAN, TONY MACALPINE, DEREK SHERINIAN: видео с выступления 19 окт 2012 :
MIKE PORTNOY, BILLY SHEEHAN, TONY MACALPINE, DEREK SHERINIAN: фрагмент нового DVD 19 окт 2012 :
MIKE PORTNOY исполнил песни ADRENALINE MOB и FLYING COLORS для Sabian's Cymbal Vote 15 окт 2012 :
MIKE PORTNOY о концертах с BILLY SHEEHAN'ом, TONY MACALPINE'ом и DEREK'ом SHERINIAN'ом: «Это будет круто!» 8 окт 2012 :
MIKE PORTNOY исполнил кавер-версию THE OSMONDS 9 авг 2012 :
MIKE PORTNOY выступил вместе с RICHIE KOTZEN'ом 3 авг 2012 :
MIKE PORTNOY о ситуации в индустрии музыки и об альбоме DREAM THEATER “Images And Words” 12 июл 2012 :
Mike Portnoy: «Мой уход из DREAM THEATER был лёгкой прогулкой в парке по сравнению с ситуацией в QUEENSRŸCHE» 19 июн 2012 :
MIKE PORTNOY: «Я намеренно искал проекты и музыкальные коллективы, которые отличаются по стилю от DREAM THEATER» 28 мар 2012 :
MIKE PORTNOY: «Я в буквальном смысле ел, дышал и срал DREAM THEATER'ом в течение 25-ти лет» 25 мар 2012 :
Трейлер нового DVD от MIKE PORTNOY 3 мар 2012 :
MIKE PORTNOY выпустит DVD в марте 31 янв 2012 :
JOHN SYKES о проекте с Портным 25 янв 2012 :
RICHIE KOTZEN в проекте PORTNOY/SHEEHAN? 25 янв 2012 :
Проекта JOHN SYKES/MIKE PORTNOY больше нет 31 дек 2011 :
MIKE PORTNOY: десятка лучших альбомов 31 дек 2011 :
MIKE PORTNOY сыграл с 90-летним CANDIDO CAMERO; 7 сен 2011 :
MIKE PORTNOY о возможном воссоединении с DREAM THEATER: «Я никогда не говорю «никогда» 5 сен 2011 :
PORTNOY: «Этот год был тяжёлым для меня — я видел, как фэны DREAM THEATER поворачиваются ко мне спиной» 8 авг 2011 :
MIKE PORTNOY: «Мне больно слышать новую музыку DREAM THEATER» 26 июл 2011 :
MIKE PORTNOY, JOHN SYKES в новой группе 7 июл 2011 :
MIKE PORTNOY назван 'барабанщиком года' 24 май 2011 :
YELLOW MATTER CUSTARD выпустят DVD и CD 4 май 2011 :
PORTNOY, ELLEFSON, BENANTE, BELLO собрали на мастер-классе 400 человек 27 апр 2011 :
MIKE PORTNOY заявил, что не хотел выносить на публику свой уход из DREAM THEATER 12 апр 2011 :
MIKE PORTNOY рассказал о своих новых проектах 2 мар 2011 :
MIKE PORTNOY выступил с кавер-группой 1 мар 2011 :
MIKE PORTNOY: «Участники DREAM THEATER не отвечают на мои письма и звонки» 16 фев 2011 :
MIKE PORTNOY начал запись ударных для проекта с вокалистом SYMPHONY X 5 фев 2011 :
MIKE PORTNOY работает с вокалистом SYMPHONY X 29 дек 2010 :
Бесплатный трибьют MIKE'у PORTNOY'омy 21 дек 2010 :
MIKE PORTNOY: «Я пытался вернуться в DREAM THEATER, но мне отказали» 17 дек 2010 :
Время Mike'а Portnoy в AVENGED SEVENFOLD подходит к концу 13 дек 2010 :
MIKE PORTNOY: "Я бы сказал... да не могу" 22 ноя 2010 :
MIKE PORTNOY: DREAM THEATER без меня «серьёзно испортит отношения» 9 сен 2010 :
MIKE PORTNOY заявил, что AVENGED SEVENFOLD не имеют отношение к его уходу из DREAM THEATER 6 май 2010 :
MIKE PORTNOY поедет в тур с AVENGED SEVENFOLD
28 янв 2019
о возможном участии в RUSH MIKE PORTNOY
Ведущий программы "The Blairing Out With Eric Blair Show" спросил MIKE'a PORTNOY о том, были ли какие-то переговоры между ним и Geddy Lee и Alex'ом Lifeson'ом о его возможном участии в группе RUSH:
«Да не особо. Была короткая переписка с Alex'ом, думаю как раз тогда, когда Neil объявил о своем уходе.
Реальность в том... что это мои кумиры, и Neil, очевидным образом, тоже. Я бы с замиранием сердце воспринял бы даже такой вопрос, но не даже не представляю, что подобное возможно без их участия. И я уважаю, люблю и ценю Neil'a и никогда бы ничего не стал делать без его на то благословения. Но если рассуждать об этом, чисто гипотетически, то если бы они пригласили меня, то для меня это было бы "сбычей мечты мечт", вне всякого сомнения».
На вопрос о том, было бы проще, если бы это сотрудничество получилось бы не под именем RUSH, Mike ответил:
«Ну я и так все знаю, я это играю всю свою жизнь. На самом деле я занимался очень прикольной трибьют-группой RUSH. Это барабанный трибьют с 50-ударниками на стальных барабанах, мной за установкой и гитарой с басом, мы даже записали с ними несколько песен RUSH. Это было очень круто. И все должно выйти в ближайшее время»
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