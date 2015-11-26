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Mike Portnoy

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|||| 28 янв 2019

MIKE PORTNOY о возможном участии в RUSH



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Ведущий программы "The Blairing Out With Eric Blair Show" спросил MIKE'a PORTNOY о том, были ли какие-то переговоры между ним и Geddy Lee и Alex'ом Lifeson'ом о его возможном участии в группе RUSH:

«Да не особо. Была короткая переписка с Alex'ом, думаю как раз тогда, когда Neil объявил о своем уходе.

Реальность в том... что это мои кумиры, и Neil, очевидным образом, тоже. Я бы с замиранием сердце воспринял бы даже такой вопрос, но не даже не представляю, что подобное возможно без их участия. И я уважаю, люблю и ценю Neil'a и никогда бы ничего не стал делать без его на то благословения. Но если рассуждать об этом, чисто гипотетически, то если бы они пригласили меня, то для меня это было бы "сбычей мечты мечт", вне всякого сомнения».

На вопрос о том, было бы проще, если бы это сотрудничество получилось бы не под именем RUSH, Mike ответил:

«Ну я и так все знаю, я это играю всю свою жизнь. На самом деле я занимался очень прикольной трибьют-группой RUSH. Это барабанный трибьют с 50-ударниками на стальных барабанах, мной за установкой и гитарой с басом, мы даже записали с ними несколько песен RUSH. Это было очень круто. И все должно выйти в ближайшее время»



MIKE PORTNOY On Hypothetical Collaboration With RUSH's GEDDY LEE, ALEX LIFESON: 'I Would Do It In A Heartbeat'




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