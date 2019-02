11 фев 2019



MIKE PORTNOY и JORDAN RUDESS выступили вместе



8 февраля бывшие коллеги по DREAM THEATER — Mike Portnoy и Jordan Rudess — воссоединились на сцене во время Cruise To The Edge, чтобы исполнить "Instrumedley" от DREAM THEATER / LIQUID TENSION EXPERIMENT. К ним также присоединились гитарист NEAL MORSE BAND Eric Gillette и басист HAKEN Conner Green.



Portnoy написал на Facebook: «Вчерашнее шоу вместе с моими друзьями на борту Cruise To The Edge стало незабываемым вечером! Я не могу поверить, что прошло уже почти 9 лет с тех пор, как мы с Jordan'ом играли вместе... И такое ощущение, будто и дня не прошло».



В "Instrumedley" вошли отрывки из композиций DREAM THEATER "The Dance Of Eternity", "Metropolis", "Erotomania", "A Change Of Seasons", "Ytse Jam", "Hells Kitchen", а также LIQUID TENSION EXPERIMENT "Paradigm Shift" и "Universal Mind".















