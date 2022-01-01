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*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 24
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Новое видео CREMATORY 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
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*

Mike Portnoy

*



4 апр 2022 : 		 У MIKE PORTNOY две полоски

15 фев 2022 : 		 MIKE PORTNOY: «Для металла в 80-х было лучше, чем в 90-х»

2 янв 2022 : 		 MIKE PORTNOY вновь соревнуется с дочкой

12 ноя 2021 : 		 MIKE PORTNOY: «Я создал из себя нечто среднее между Китом, Нилом и Lars'ом»

3 окт 2021 : 		 MIKE PORTNOY: «Понимаю, почему слетают туры»

10 авг 2021 : 		 MIKE PORTNOY и ALEX SKOLNICK выражают озабоченность

30 июл 2021 : 		 MIKE PORTNOY — о Джоуи Джордисоне: «Он был невероятным барабанщиком»

27 янв 2021 : 		 MIKE PORTNOY и винил

28 дек 2020 : 		 MIKE PORTNOY пытается взять реванш

11 окт 2020 : 		 MIKE PORTNOY чествует Джона Леннона

9 окт 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

15 авг 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

15 июл 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

9 июл 2020 : 		 MIKE PORTNOY исполняет THE BEATLES

30 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY: «Почему вы не надеваете маски?»

27 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

24 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY против новых правил Live Nation

22 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY: «И зачем мне автобиография?»

19 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY: «Новый год встретил с басистом DREAM THEATER, и нам было хорошо!»

16 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY на новом сингле CULT STARS FROM MARS

12 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

10 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY записал кавер-версию композиции Джона Леннона

6 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY о коллекции винила

2 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY о том, как впервые услышал RUSH

26 май 2020 : 		 JEN MAJURA, GUS G. и MIKE PORTNOY исполняют хит Джорджа Харрисона

13 май 2020 : 		 MIKE PORTNOY с дочкой исполняет "I Wanna Stay Home"
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У MIKE PORTNOY две полоски



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MIKE PORTNOY сообщил в Инстагарм (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории России, заблокированной РКН), что сдал положительный тест на COVID-19 и отключил комментарии "дабы не допустить сра.. дебатов"

MIKE PORTNOY Tests Positive For COVID-19:




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КомментарииСкрыть/показать 1 )
4 апр 2022, 20:47
А через 11 дней у него тур начинается. Вот это будет номер...(((


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