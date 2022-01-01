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У MIKE PORTNOY две полоски



MIKE PORTNOY сообщил в Инстагарм (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории России, заблокированной РКН), что сдал положительный тест на COVID-19 и отключил комментарии "дабы не допустить сра.. дебатов"







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