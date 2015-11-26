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Mike Portnoy

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25 янв 2019 : 		 MIKE PORTNOY: «Я такой же фанат музыки, каким был в тринадцать»

13 ноя 2018 : 		 MIKE PORTNOY: «А ведь LARS был прав!»

12 июл 2018 : 		 MIKE PORTNOY: «Я не самый лучший барабанщик»

25 июн 2018 : 		 MIKE PORTNOY о Винни Поле

19 фев 2018 : 		 MIKE PORTNOY: «Металл сейчас сильнее и лучше, чем когда-либо»

7 фев 2018 : 		 MIKE PORTNOY о фотографии с гитаристом DREAM THEATER

7 фев 2018 : 		 Гитарист DREAM THEATER о фотографии с Mike'ом

24 янв 2018 : 		 MIKE PORTNOY: «Жаль, что RUSH всё»

1 янв 2018 : 		 MIKE PORTNOY и JOHN PETRUCCI вместе

1 дек 2017 : 		 MIKE PORTNOY: «Я отказываюсь говорить о том, как идут дела у DREAM THEATER без меня»

15 ноя 2017 : 		 MIKE PORTNOY: «У меня нет никакого желания играть в DREAM THEATER»

31 окт 2017 : 		 MIKE PORTNOY: «Возвращаться к DREAM THEATER не планирую»

20 сен 2017 : 		 MIKE PORTNOY закрыл форум

1 авг 2017 : 		 MIKE PORTNOY не жаждет реюниона с DREAM THEATER

10 июл 2017 : 		 MIKE PORTNOY: «Я люблю своих бывших коллег»

3 июл 2017 : 		 Видео с выступления MIKE PORTNOY's SHATTERED FORTRESS

10 апр 2017 : 		 MIKE PORTNOY: «Мне комфортно быть в команде»

21 мар 2017 : 		 Видео полного выступления MIKE PORTNOY'S SHATTERED FORTRESS

20 мар 2017 : 		 BUMBLEFOOT, DEREK SHERINIAN в новой группе с MIKE PORTNOY?

16 мар 2017 : 		 Видео полного выступления MIKE PORTNOY'S SHATTERED FORTRESS

3 мар 2017 : 		 MIKE PORTNOY работает с новой суперкомандой

22 фев 2017 : 		 Акустика от MIKE PORTNOY'S SHATTERED FORTRESS

12 фев 2017 : 		 MIKE PORTNOY и SHATTERED FORTRESS дебютировали на сцене

24 ноя 2016 : 		 MIKE PORTNOY: «Почему мне нужно было уйти из DREAM THEATER»

13 сен 2016 : 		 MIKE PORTNOY о SHATTERED FORTRESS

12 сен 2016 : 		 MIKE PORTNOY'S SHATTERED FORTRESS станут хедлайнерами ProgPower USA 2017
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MIKE PORTNOY: «Я такой же фанат музыки, каким был в тринадцать»



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Mike Portnoy (DREAM THEATER, THE WINERY DOGS, SONS OF APOLLO) недавно дал интервью Heavy New York, в ходе которого ответил на вопрос, вдохновляют ли его самого слова о том, что он сам является для кого-то вдохновением:

«О да, так точно. Я же по-прежнему фанат. Я по-прежнему всё тот же 13-летний пацан, который слушает записи KISS в своей комнате. Так что каждый раз, когда я встречаю фаната, даже просто проходя мимо, я реагирую на него. Я прекрасно знаю, что такое любить артиста или группу, и когда я вижу, что кого-то вдохновляю или оказываю влияние на молодых музыкантов, — для меня это лучший комплимент!»



MIKE PORTNOY:




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