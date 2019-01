сегодня



MIKE PORTNOY : «Я такой же фанат музыки, каким был в тринадцать»



Mike Portnoy (DREAM THEATER, THE WINERY DOGS, SONS OF APOLLO) недавно дал интервью Heavy New York, в ходе которого ответил на вопрос, вдохновляют ли его самого слова о том, что он сам является для кого-то вдохновением:



«О да, так точно. Я же по-прежнему фанат. Я по-прежнему всё тот же 13-летний пацан, который слушает записи KISS в своей комнате. Так что каждый раз, когда я встречаю фаната, даже просто проходя мимо, я реагирую на него. Я прекрасно знаю, что такое любить артиста или группу, и когда я вижу, что кого-то вдохновляю или оказываю влияние на молодых музыкантов, — для меня это лучший комплимент!»















+4 -0









просмотров: 159